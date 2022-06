Diputado insistirá en el tratamiento del proyecto de ley “antilavado” en los clubes y tabacaleras

El miércoles último el proyecto de ley no pudo ser tratado por falta de quórum debido a la alianza entre cartistas, satélites oficialistas y del PLRA. La normativa cuenta con tres dictámenes de comisión que no llevan la firma de ningún colorado.

Acosta indicó que corresponde que el punto vuelva a figurar entre los primeros puntos del orden del día y que el Congreso tiene pendiente desde el 2015. “No creo que existan argumentos en contra”, indicó.

El parlamentario mencionó que si bien dejar sin quórum es una estrategia política, no entiende por qué si todo está bien en los clubes de fútbol y en las tabacaleras los diputados se oponen a una herramienta más para Seprelad. “El control es mucho más eficiente que la confianza, porque estamos hablando de dinero ilícito que puede estar circulando en el país y socava las instituciones y perjudica al ámbito económico, político y deportivo”, señaló.

También dijo que el dinero ilícito compra jueces, fiscales, policías y políticos. “Cuando se trata de políticos ya no responden a la ciudadanía, sino al patrón que le dio la plata. No me parece que esté bien que dejen sin quórum por más que estén en su derecho, más aún cuando se trata de transparencia”, indicó. Acerca del argumento de los detractores del proyecto, Acosta se preguntó cuál sería el problema en que la norma sea taxativa. “Se reporta cuando existe una operación sospechosa”, enfatizó.