Colorados y aliados frenan control antilavado de tabacaleras y clubes

Ayer, una vez más la ausencia de varios diputados provocó que la sesión ordinaria convocada para las 08:30, incluso media hora después de la hora fijada, no reuniera el quórum mínimo, obligando a levantarla. Si bien inmediatamente el titular de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), convocó a una extraordinaria -que se llevó a cabo casi dos horas después, realizó cambios en el orden del día. El proyecto de ley que incluye a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) estaba en la sesión ordinaria en el segundo punto y lo ubicó en la extra en el octavo lugar.

Lea más: Diputados, otra vez sin quorum y siguen dilatando temas antilavado

Si bien en la nueva convocatoria se incluyó tratar la aprobación del “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”, este fue puesto en el 10º punto, lo cual también motivó el reclamo de la oposición, que refirió que la estrategia claramente es dejar estos puntos al final para no llegar a tratarlos por falta de quórum, hecho que se produjo.

“Al centro del ‘malevaje’ y el ‘gansteraje’ descarado les quiero pedir (el orden del día) para saber si me voy a quedar, porque yo no me pienso quedar a que me tomen por estúpida”, increpó la diputada Kattya González (PEN), exigiendo ver cómo finalmente se confeccionó la agenda de temas. De paso acusó al cartismo de querer “sesionar con su orden del día a la medida”.

Esto generó la reacción del líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quien dijo en tono irónico que “sea el punto que sea vamos a tratar, y si quieren incluir empanadas Don Vito para la trazabilidad, incluyan, Si quieren incluir combustible Enex, incluyan”, refiriéndose a las firmas del grupo de su líder, Horacio Cartes.

González intentó tomar la palabra de Núñez como una moción y aceptación de tratar temas sensibles para su sector, pero los cartistas no aceptaron.

El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) entonces propuso un cuarto intermedio y una sesión extraordinaria para incluir también el tema de la intervención a la Gobernación de Guairá, a cargo del gobernador Juan Carlos Vera (ANR, cartista), quien fue denunciado por la Junta Departamental por supuestos millonarios desvíos.

El diputado Édgar Acosta (PLRA) también propuso adelantar el tema de los clubes y tabacaleras así como el protocolo amticontrabando. Estos planteamientos motivaron el retiro de la bancada cartista, pero aún así en ese momento había quórum para la convocatoria a una segunda extraordinaria para tratar exclusivamente estos tres temas.

Clubes y tabacaleras

Tras declararse cuarto intermedio para la segunda extraordinaria, Alliana dejó la presidencia y con ello sin el quórum mínimo para proseguir con la sesión.

Quedó de esta manera pendiente en el segundo punto el proyecto que pretende obligar a tabacaleras y clubes a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero a Seprelad.

En el tercer punto, también sin tratamiento, quedó postergado el proyecto que “aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”, que tiene media sanción (fue aprobado en Senado).

Llamativas ausencias oficialistas

El oficialismo de la ANR volvió a registrar fugas clave, que de estar presente hubiesen permitido que se reuna el quórum para aprobar varios proyectos que pretenden combatir al crimen organizado.

Los diputados oficialistas Guadalupe Aveiro y Juan Acosta se ausentaron estratégicamente y sobre todo en el caso de Aveiro, que una vez más apoya con esta conducta a los cartistas.

Por su parte, varios liberales también se sumaron a las ausencias masivas, sobre todo del sector llanista así como los que responden al movimiento del exsenador, expulsado por tráfico de influencias, Dionisio Amarilla. Al ser apenas un voto la diferencia, la ausencia de Carlos Rejala (Hagamos) también se sintió.

Crítican a Alliana e infiltrados

Miembros de la Multibancada opositora en Diputados cuestionaron la actuación del presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, HC) por querer manejar “a su antojo” el orden del día. También hicieron un “mea culpa”, ya que reconocen que hay “infiltrados en la oposición”.

El diputado Celso Kennedy (PLRA) dijo que hay grupos políticos que “quieren la mesa directiva para corromper el sistema de funcionamiento normal e imponer condiciones en el tratamiento de cientos de situaciones, proyectos de leyes, intervenciones y otras cuestiones”.

Apuntó directamente a Alliana y dijo que esperan que esta situación cambie con la presidencia de su correligionario Carlos María López (PLRA), que asume la presidencia en pocos días

Pese a las críticas al sector cartista, tampoco defendió a sus correligionarios que se prestan a que no haya quórum para tratar los temas que molestan al cartismo.

“No puedo defenderle ni justificarle a los que no vienen, así como no puedo decir con certeza si están con nosotros o están en la otra línea”, afirmó.

La diputada Kattya González (PEN) fue más directa en ese sentido, diciendo claramente que “hay cartistas dentro de la oposición”.

“Lo que pasa que acá hay gente que cobra por sesionar y hay muchos infiltrados en la oposición”, dijo González y al ser insistida sobre a qué colegas puntualmente se refería, dijo: “Hacé la cuenta, muchos son”.

“A nosotros no nos interesa que sea presidente del Partido Colorado. Él (Alliana) es presidente de Diputados y actuar conforme a la Ley y los reglamentos y dejarse de joder en ese sentido, porque él es presidente de todos nosotros y presidente de un poder del Estado”, recriminó por su parte del diputado Sebastián Villarejo (PPQ), que dijo le recordó que “Honor Colorado no es la Cámara de Diputados”.