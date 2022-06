Ministro Arregui formaliza denuncia de amenazas de muerte ante la Policía

“Hice la denuncia en la comisaría 18ª de Asunción, y ellos lo derivaron a la comisaría 8ª, que es la jurisdiccional. Antes de hacer formalizar por escrito les puse al tanto a los de la FOPE, que está resguardando mi seguridad”, confirmó Carlos Arregui a ABC Color.

La información trascendió después de que la noche del viernes último el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, denunciara en un acto político que el pasado miércoles personas desconocidas se presentaron en la casa de Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y lo amenazaron de muerte,

“El miércoles le estuvieron amenazando a Arregui de que le iban a matar”, dijo Abdo Benítez, durante el encuentro con mujeres de Fuerza Republicana.

Aseguró que la amenaza es consecuencia del informe que remitió la institución al Ministerio Público, en el que se habla de un supuesto esquema de contrabando y lavado de dinero en torno a las empresas del expresidente Horacio Cartes Jara.

“Se fueron a su casa y le decían ‘acá va a ganar Horacio Cartes, va a ganar Santiago Peña y te vamos a fundir a vos, Arregui’. Por responder a una solicitud que hizo la Fiscalía General del Estado un lunes a las 05:00 de la mañana porque se dio cuenta de que le tenían que abrir una carpeta fiscal a Horacio Cartes”, acotó Abdo.

“Por cumplir con su trabajo, se van y le amenazan”, continuó.

“Requieren del Estado”

En otro momento de su alocución, Abdo Benítez indicó que el cartismo necesita de las instituciones públicas para actuar con impunidad.

“Necesitan del Estado. Necesitan de la Policía para que no atajen sus productos, necesitan a la Fiscalía que no les impute por su lavado de dinero, necesitan a la Marina que no mire lo que pasa por los ríos”, sostuvo Abdo.

“No es mentira que (Óscar) Boidanich cobra dinero de las empresas de Cartes y antes era secretario de Seprelad”, puntualizó.

Lapidario informe

Un reporte oficial del Estado paraguayo, que como nunca antes consolidó datos oficiales tributarios, financieros y aduaneros, armó un gigantesco diagrama al que ha puesto números de una red que habría sido montada por Cartes y su grupo.

El análisis de la Seprelad está en la Fiscalía General, a cargo de Sandra Quiñónez, y por la utilización del sistema financiero estadounidense fue enviada una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).

Para los analistas, Tabacalera del Este (Tabesa) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde ahí se trafica a otros países del mundo.

El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU., Brasil y España.

Resaltan nexos con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico.