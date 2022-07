Diputados se abroquelan y postergan castigo de suspensión a raboneros

Con 37 votos a favor contra 18, se impuso el pedido de aplazamiento del proyecto de ley que buscaba un castigo real a los raboneros que se ausentan de manera reiterada en la Cámara de Diputados, impidiendo que se traten temas importantes por la falta de quórum.

La proyectista Kattya González (PEN) argumentó a favor del proyecto, indicando que el articulado actualmente vigente justamente permite que “nunca ningún presidente pueda sancionar de manera efectiva a ningún rabonero”.

La propuesta buscaba establecer que “el diputado que se ausentare a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas durante el año sin justificación será sancionado con la suspensión de sus funciones, sin goce de dieta, por el término de sesenta (60) días” y además deberá ser reemplazado por el suplente.

El diputado Roberto González (ANR, oficialista) mocionó por el aplazamiento del proyecto, ante algunas consideraciones y propuestas de modificación que hizo el diputado Celso Kennedy (PLRA).

Kennedy dijo que hay que analizar la constitucionalidad o no de suspender a un colega, ya que el artículo 190 de la Constitución Nacional establece como requisito para la suspensión de legisladores, la aprobación por mayoría de dos tercios.

El diputado liberal apuntó que si bien la Carta Magna faculta a cada cámara a redactar su reglamento, “sin embargo dice que podrá amonestar o remover por inconducta, con la mayoría de dos tercios. Y lo que nosotros estamos definiendo en este reglamento es prácticamente similar a lo establecido en la Constitución Nacional de suspenderlo por 60 días, pero no establece la mayoría necesaria en este reglamento y es la parte que yo creo que se debería ajustar”.

Kennedy también solicitó incluir taxativamente la posibilidad de utilizar las ausencias como recurso político, por ejemplo, no ser castigados cuando se ausentan para no dar quórum y evitar el tratamiento de un proyecto con el que no están de acuerdo.

Pidió incluir entre los casos de ausencia justificada tales como motivos de salud, la frase ”o de recurso parlamentario debidamente comunicado”.

“¿Qué significa eso? Que si una bancada determinada a una convocatoria de una sesión extraordinaria al cual no acude para impedir el quórum para que se trate abusivamente un proyecto de ley, entonces no sea considerada como una ausencia injustificada, siempre y cuando la bancada comunique”, refirió.

Además se estableció que el aplazamiento sea “sine die”, es decir, sin fecha de tratamiento próximo.

Según recuento de la diputada González, en base a los registros oficiales de la Cámara, de las cuatro últimas sesiones, “18 diputados se ausentaron o llegaron tarde en todas esas sesiones, 11 con tres ausencias o llegadas tardías consecutivas y 10 llegaron tarde en alguna de las últimas sesiones, pero con ausencias alternadas”.