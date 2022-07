Expulsar a la mafia de la Fiscalía fue el reclamo de la ciudadanía indignada

Mientras que en la Cámara de Diputados se debatía el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en las inmediaciones del Congreso se vivieron caldeados momentos entre los manifestantes convocados y la Policía.

En la protesta, los presentes exigieron la destitución de la titular del Ministerio Público así como el apresamiento y extradición del expresidente Horacio Cartes, declarado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los manifestantes también llegaron con muñecos que representaban a Quiñónez vestida como la “novia de la mafia” y a Cartes ataviado con el “mameluco naranja”, emulando los llamativos uniformes de las prisiones del país norteamericano. Ambos muñecos fueron quemados en la vía pública.

María Esther Roa, activista de Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, denunció que la Policía utilizó violencia excesiva.

Dijo que esto ocurrió después que el grupo lograra llegar a Plaza de Armas mientras que otro quedó rodeado sobre la calle El Paraguayo Independiente y el acceso a la Costanera junto al estacionamiento del edificio del Parlamento. Los primeros intentaron sumarse al sector próximo al Congreso sobrepasando el cordón policial.

“Fuimos terriblemente reprimidos, aquí no se respetó el protocolo, nos apuntaron con gas pimienta en los rostros, nos dejaron sin aire, dos compañeros le sacaron a otros. No solamente eso sino también nos golpearon. Aquí hay una desproporción de la fuerza contra los manifestantes que obviamente vinimos sin nada”, señaló Roa, quien además es candidata a la diputación por el PRF.

“Por eso es importante que la ciudadanía entienda, esto no es nada personal contra Sandra Quiñónez, nosotros no tenemos ningún problema contra ella”, asevero la activista. “Lo que queremos es recuperar el Ministerio Público para que cumpla su rol constitucional, para que represente los interesantes de los ciudadanos, y no de narcotraficantes, lavadores de dinero, de contrabandistas y corruptos que saquean al país”, refirió.

Instan a sumarse a la movilización

Los manifestantes exhortaron a la ciudadanía en general a dejar la apatía y sumarse a las movilizaciones para poder ganar la guerra contra el crimen organizado.

También acompañaron la manifestación algunos candidatos a las elecciones generales 2023 de la Concertación Nacional, entre ellos las presidenciables Soledad Núñez (Ind), Esperanza Martínez (FG) y Kattya González (PEN).

Descrédito internacional

La diputada Jazmín Narváez (ANR), líder de la bancada oficialista, dijo ayer que el país se encuentra bajo un enorme grado de desacreditación institucional que cobró relevancia internacional.

No obstante, señaló que la ciudadanía actualmente desconoce los motivos concretos que llevaron al Departamento de Estado de EE.UU. a apuntar contra Horacio Cartes ni el contenido del encuentro entre la fiscala general Sandra Quiñónez y el consejero del Departamento de Justicia de país norteamericano Brian Skaret.

Narváez señaló que lejos de mostrar su apoyo, el funcionario de EE.UU. pudo haber recomendado a Quiñónez despegarse de Cartes o ser más agresiva en la investigación en su contra.

Empleaditos de HC, dice

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) dijo que los liberales que no acompañan el juicio político “son significativamente empleaditos de Horacio Cartes” y que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por la propia corrupción en el Ministerio Público.

“Algunos son significativamente empleaditos de Horacio Cartes. No están dispuestos a cumplir mandatos de su partido pero significativamente están dispuestos a recibir órdenes de su patrón, Horacio Cartes. Si son libero-cartistas, ¿por qué no se afilian al partido de Horacio Cartes y trabajan con Santi Peña?”, sostuvo.

“El fiscal Pecci murió porque la Fiscalía paraguaya es corrupta; José Carlos Acevedo asesinado por el crimen organizado”, aseveró.

Protege los negocios

El diputado Édgar Acosta (PLRA) abogó por la destitución de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al señalar que ella forma parte del plan de Horacio Cartes de tener impunidad en negocios ilícitos. Dijo que esto iba de la mano con el intento de reelección en marzo de 2017.

“Cartes acumuló poder político, económico y mediático para seguir en la presidencia, no por amor a la patria como algunos quisieron mostrar al señor Cartes, –que ama al país y que necesitaba cinco años más–. Era para proteger sus negocios”, señaló.

Recordó que la oposición en su momento fue acusada de “atacar” a un “gran empresario”. Sin embargo, ahora el país más poderoso del hemisferio ratifica todo.