CBI: Cartes pagaría multa y podría ser traído a la fuerza si no se presenta

El senador Jorge Querey, representante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero, precisó que ya se notificó al expresidente de la República Horacio Cartes que debe presentarse el próximo martes 2 de agosto a comparecer ante este estamento y responder algunas preguntas.

El empresario tabacalero designado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como “significativamente corrupto” y vinculado al terrorismo fue notificado por dos vías: una “atenta y respetuosa nota formal”, según expresó el senador Jorge Querey, y un telegrama colacionado, tal y como obliga la ley Ley Nº 137, que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que a su vez instituye las comisiones conjuntas de investigación.

A partir de que se le hizo saber que debe asistir, el líder del movimiento Honor Colorado no puede alegar desconocimiento de esta convocatoria.

Podría pagar hasta 100 jornales

Si no asiste y no justifica el motivo, el artículo 5º de la Ley Nº 137 indica que Horacio Cartes se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la Capital.

También puede sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días e, inclusive, la Comisión Bicameral tiene la facultad de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública.

Ahora bien, si Horacio Cartes comparece, pero no presta declaración y no se excusa en lo que dispone el artículo 18º de la Constitución Nacional, también se hará pasible de las sanciones mencionadas más arriba, además, claro está, de las disposiciones penales que correspondan.

Deberán remitir antecedentes al juez

Para aplicar todas estas sanciones, la Comisión informará de los antecedentes al juez de Primera Instancia en lo Criminal de Turno, quien deberá pronunciarse dentro del término perentorio de tres días sobre el expresidente.

El importe que eventualmente se llegue a percibir en concepto de multa será remitido a la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda e ingresará a Rentas Generales de la Nación.

Omar Legal, “inútil e incapaz”, dice Jorge Querey

En otro momento, el senador Jorge Querey se refirió al fiscal Omar Legal como un “irresponsable, inútil e incapaz que argumentó que el informe de la CBI no tiene rigurosidad” y le envió un mensaje.

“Le comento al fiscal que la Real Academia Española dice que un informe es un conjunto de datos alrededor de un hecho, persona o circunstancia con documentos que avalan lo que se pone en ese documento. Si él quiere que se le haga su carpeta fiscal, que tuvo cuatro años para hacerla, y por inútil no la hizo, entonces que renuncie a su papel de fiscal”, expresó.

El senador añadió que incluso si Horacio Cartes fuera inocente de todas las acusaciones, de todos modos es “una irresponsabilidad tener cuatro años una denuncia fiscal y no proceder, tener a las personas en vilo, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental”.

“Es un irresponsable al no haber dado cierre a este asunto. Que salga y diga que Horacio Cartes es inocente en todo caso, que no encuentra elementos, pero que no salga a argumentar sobre su incapacidad de construir una carpeta fiscal”, lanzó Querey.

Desistimiento de acción “descomprime”

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, dijo que el desistimiento de Horacio Cartes de la acción de inconstitucionalidad que había presentado para poder jurar como senador es “una manera de descomprimir un poco este roce que existe entre el Senado y el señor Cartes”.

Salomón contó que se comunicó con el secretario de la Sala Constitucional para cerciorarse y, efectivamente, Cartes solicitó el desistimiento de esa acción. “Me comunican desde ahí que es de mero trámite, así que van a dar curso a este desistimiento”, indicó el titular del Congreso.

Señaló que en la Mesa Directiva quedaron sorprendidos, al igual que la gente, sobre la decisión de la Sala Constitucional de retomar la acción que Horacio Cartes había presentado hace cuatro años y que incluso estaban viendo qué acción podían imprimir desde la presidencia del Senado para ser tenidos en cuenta.

“Nosotros nunca fuimos notificados y, de continuar esto, íbamos a solicitar que el Senado forme parte de esta acción”, señaló Salomón.

Recordemos que el abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente Horacio Cartes, confirmó este jueves que su cliente decidió desistir de la acción de inconstitucionalidad que había planteado hace cuatro años contra el juramento de Rodolfo Friedmann como senador. Ayer, la Corte Suprema dio trámite a dicha acción, coincidentemente cuando el exmandatario está en la mira de los Estados Unidos.

Sala Constitucional no da explicaciones

Ahora, si bien no recibieron ninguna explicación por parte de la Sala Constitucional, solamente le confirmaron que el señor Cartes desistió de la acción.

Con respecto a eventuales acciones que pueda tomar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como por ejemplo un pedido de extradición del expresidente, Salomón expresó que “es lo que veníamos temiendo. Vamos a esperar que la Fiscalía ahora realmente le dé un trámite de celeridad a esta cuestión que nos preocupa”, dijo.

Si bien no quiso adelantar números en el Senado, dijo que existe la posibilidad de apoyar el juicio político a Sandra Quiñónez, porque en la Cámara Alta “hay mucha gente preocupada por las acciones de la Fiscalía”.

Por lo pronto, desde el Senado exigen que “esta novela termine cuanto antes en Diputados, o concluya ahí o pasa al Senado para una definición”.

Recordemos que el líder del movimiento Honor Colorado fue declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos el 22 de julio pasado, por lo que se especulaba sobre una posible extradición a este país para responder por actos delictivos que tienen que ver con el crimen organizado y financiamiento del terrorismo.

Intención es mantener a los 45 actuales

Con respecto a que nuevos senadores juren, señaló que hasta ahora la decisión “es mantener los 45 senadores que tenemos en este momento”.

Añadió que, al ser senador vitalicio, “Cartes tiene fueros” y que cualquier cuestión judicial que pueda existir necesariamente debe pasar por un desafuero en el Senado de la nación.