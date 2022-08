Ejecutivo veta totalmente ley de muerte civil a los que no votan

Por injustificado y desproporcionado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, veto totalmente la ley que busca aplicar numerosas sanciones a los electores que no acudan a votar, entre ellos el bloqueo a programas sociales, obtención de cédula y pasaporte. Una multa a quienes no recurran al sufragio ya está vigente, pero no se aplica mientras no haya reglamentación.