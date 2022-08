Tras el veto “muerte civil”, Ejecutivo anuncia ley de incentivo para votar

El mandatario Mario Abdo Benítez anunció que ya se trabaja en un proyecto alternativo de incentivos para ir a votar. Fue en su visita a la sede de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco) en el distrito de Moisés Bertoni, Departamento de Caazapá.

Precisamente el Poder Ejecutivo había calificado de injustificado y desproporcionado en su veto total a la ley que busca aplicar numerosas sanciones a los electores que no acudan a votar, entre ellos el bloqueo a programas sociales, obtención de cédula y pasaporte. Actualmente una multa a quienes no recurran al sufragio ya está vigente, pero no se aplica mientras no haya reglamentación.

“Consideramos que (la ley vetada) sancionaba demasiado fuerte al elector. Nosotros queremos incentivar a la participación ciudadana para los procesos electorales”, afirmó.

En cuanto a la necesidad de aumentar la participación del electorado dijo: “creemos que es muy saludable para la democracia pero tenemos que trabajar en incentivos más que en sanciones”.

Sostuvo además que la ley vetada aplicaba “sanciones que afectan a manera directa e invasiva a la gente”. “Tenía una redacción abusiva respecto a la enajenación de derechos de los ciudadanos con castigos”, insistió.

“Creemos que el espíritu del proyecto es bueno, queremos fomentar la participación de la gente, pero debemos buscar una herramienta que genere incentivos más que castigos”, aseveró.