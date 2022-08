El cartismo ahora acusa al oficialismo de intentar sobornar a diputada para enjuiciar a Quiñónez

Mientras el presidente Mario Abdo Benítez habla de que los cartistas pagaron para salvar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, hoy desde el cartismo afirman lo contrario. “Preguntale al secretario estrella de Marito a quiénes le ofrecieron G. 800 millones para votar por el juicio político”, enfatizó el diputado Bachi Núñez, haciendo alusión a Mauricio Espínola.

Bachi afirmó que su colega la diputada Guadalupe Aveiro recibió dicho ofrecimiento y lo rechazó para votar por archivar el proyecto que buscaba iniciar un juicio a Quiñónez, quien está siendo acusada de encubrir a Horacio Cartes, líder de Honor Colorado y acusado de numerosos ilícitos en los últimos años.

“Ella votó en contra del juicio, es presidenta de seccional y está convencida de estar en el proyecto político nuestro”, añadió sobre la respuesta de Aveiro ante dicho supuesto ofrecimiento.

Intentamos contactar con la diputada para confirmar esta información, pero no respondió los mensajes ni las llamadas.

Concertación “se está repartiendo el Estado” antes de las elecciones

Por otra parte, Núñez afirmó que la Concertación hoy no va por buen camino. “Es una bolsa de alacranes, en su esencia está traicionarse entre ellos... y se van a traicionar”, aseguró en contacto con ABC TV.

El diputado cartista afirmó que no tienen ningún programa de Gobierno y existen muchas peleas entre los líderes de todos los partidos, debido a la diferencia de criterios. “Todavía no hay elecciones y ya se están peleando con quién será el vice, quién va a llevar tal entidad binacional... así se habla y nosotros escuchamos. Prácticamente se están repartiendo el Estado y no terminaron ni sus internas”, acusó.