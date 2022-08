Imputación a Giuzzio: “Ministerio Público armó deliberadamente una causa ‘cabrito’”, según abogado

La imputación por supuesto cohecho pasivo agravado contra el exministro del interior, Arnaldo Giuzzio, es una causa montada por el Ministerio Público que se abrió con el rotulo de personas innominadas sobre hecho a determinar, para pedir los extractos y la intercepción de las llamadas de una persona investigada, en esta caso, Arnaldo Giuzzio, según afirmó su abogado defensor, Guillermo Duarte Cacavelos.

“El juez, como hay una causa y número de proceso, otorga la autorización para que se intercepte una comunicación que no tiene justificación porque no hay elementos suficientes para sospechar nada respecto a esta persona”, explicó en el programa Mesa de Periodistas de ABC TV.

Aseguró que el Ministerio Público armó deliberadamente una causa a la que llamó ‘cabrito’ para decidir cuándo a ellos le convenía, por algún motivo, hacer lo que él consideró un show mediático.

Por otra parte denunció que pese a que investigaban a Giuzzio desde febrero de este año, la Fiscalía lo negó.

“Lo que no se puede hacer es decir ‘yo no te dejo acceder a esta carpeta porque vos no estas siendo investigado’. Eso es mentir, es falsear y rehuir las normas del debido proceso”, aseveró Duarte Cacavelos.

A su entender, la intención del fiscal fue evitar que conozcan cuál era la sospecha que motivaba la existencia de una causa que se conoce como “una causa cabrito” para que no puedan refutar la hipótesis antes que se procedan con la imputación, los allanamientos, que genera la sensación de punibilidad o corrupción de una persona y todo lo que se venga ahora es sobre el título de cohecho pasivo agravado.

Explicó que en todo caso lo que corresponde es que los fiscales pidan al juez penal de garantía que declare la reserva de actuaciones, que tiene un plazo máximo y que tiene que ser controlado por el juez.

Recriminó al fiscal que, según indicó, no puede decir que ‘no sabían’ a quién le estaban investigando, luego de librar todos los oficios, y después haber negado que se libraron. Aseguró que este es el caso documentado de cómo el Ministerio Público actúa por fuera de la ley, miente y persigue a ciertas personas en forma selectiva.

Afirmó que si la Fiscalía intervenía en abril iban a conocer su sospecha, y se les iba a “caer” la causa. “Su ‘cabrito’ iba a morir. Por eso nos negaron el acceso”, añadió Duarte Cacavelos.

Agregó además que Osmar Legal es selectivo al investigar solamente a Giuzzio, ya que si existe un cohecho, tiene que haber un soborno. Cuestionó por qué el soborno no se investiga o procesa, asegurando que hay que buscar razones extrajurídicas en la conducta de Osmar Legal.

