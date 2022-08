Beto Ovelar repudió el trato de EE.UU. y “falta de solidaridad” del Gobierno con Hugo Velázquez

El cartismo y el oficialismo se estuvieron lanzando guiños de apoyo durante la sesión de la Cámara de Senadores ahora que tanto Horacio Cartes como Hugo Velázquez fueron designados como “significativamente corruptos” por Estados Unidos.

El titular del Senado, Óscar Salomón (ANR, oficialista), dijo que para el lunes a las 9:00 fue convocado el canciller nacional, Julio César Arriola, para referirse al punto. El más indignado y enérgico fue el senador Silvio Ovelar.

“Como senador de la Nación considero lamentable el trato que recibió la República del Paraguay, solamente comparable con el trato que se le da a una república bananera. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen todo el derecho de conceder o no la visa a cualquier extranjero. Pero un diplomático debe usar los canales adecuados y no recurrir al sensacionalismo mediático como una conferencia de prensa”, manifestó Ovelar indignado.

“La designaciones formuladas por la Embajada (de EE.UU.) representan, desde mi punto de vista, una directa intervención en los asuntos internos del país sobre los que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como mínimo, debe convocar al embajador, y no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando del vicepresidente de la República, alguien que llegó a cargo a través de voto popular directo”, manifestó, dejando entrever un apoyo del cartismo al ex aspirante presidencial del oficialismo.

Ovelar pide acción de la Cancillería ante anuncios de EE.UU.

“La Cancillería debe convocar al embajador por lo menos como una mínima forma de preservar la dignidad del Gobierno y del Estado paraguayo, aunque sea un acto simbólico”, dijo además.

También refirió que “me sorprende sobremanera la actitud del Gobierno, que muchos de ellos hasta casi aplaudían la decisión tomada por un compañero de ellos”.

Agregó que le asusta “la poca solidaridad de los amigos” e incluso increpó al titular del Senado, Óscar Salomón. “Señor presidente del Congreso, te reclamo a vos, Cachito, tu actitud ante este tipo de designaciones. Lo mínimo que el titular del Congreso, los ministros de la Corte (...) ante este tipo de intervenciones, por lo menos hubiésemos hecho reclamos más firmes”, sostuvo sin rubor.

Expresiones de la oposición tras nueva lista de EE.UU.

Al mismo tiempo se escuchaba de fondo decir al senador Sixto Pereira (FG) “icambiante la política”, entre risas. Recordó que no hubo esta actitud cuando el Frente Guasu planteó instalar relaciones con China Popular. También cuestionó la falta de firmeza del Ejecutivo ante el “intervencionismo”.

A su turno, Blanca Ovelar (ANR, oficialista) dijo que lo ocurrido con Velázquez echa por tierra la teoría cartista de que el oficialismo tramó con Estados Unidos la designación de “significativamente corrupto” a Horacio Cartes. Sin embargo, justificó que el vicepresidente quiera seguir en el cargo hasta tanto se sepan los detalles de la investigación en su contra.

Desirée Masi (PDP) admitió que no se puede hacer un juicio político con lo que ordene la embajada, ya que nos estaríamos “declarando colonia”. Sin embargo, dijo que Velázquez debe cumplir su palabra de renunciar. “No me gustan los tutelajes”, afirmó, pero dijo que esto es producto de tener una Fiscalía y un Poder Judicial que no sirven.