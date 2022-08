Velázquez se “atornilla” a la vice y aguarda “denuncia real” de soborno

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América designó el viernes 12 de agosto como “significativamente corrupto” al vicepresidente Hugo Velázquez y a su amigo cercano Juan Carlos Duarte. Ambos son acusados de ofrecer soborno de US$ 1 millón a un funcionario para obstruir una investigación contra los intereses económicos del segundo en el Ejecutivo.

Velázquez, tras su designación, anunció el viernes pasado que renunciaría inmediatamente a su precandidatura a la Presidencia -lo cual ya cumplió- y esta semana a su cargo en la Vicepresidencia.

Sin embargo, el vicepresidente refirió ayer que aún no se apartará del cargo porque aguardará conocer la denuncia que hay en su contra, pese a que el viernes pasado no puso ningún condicionamiento a su eventual renuncia.

Según argumentó, pudo saber que en el Ministerio Público no existe ninguna causa abierta en su contra sobre el soborno del cual es acusado, así como tampoco -aseguró- hay una investigación en los Estados Unidos sobre este caso. También alegó que hay legisladores que le solicitaron que no renuncie hasta conocer los detalles de su caso.

“La verdad es que dije que iba a renunciar para salir a defenderme como un ciudadano común. En este momento, tengo la confirmación oficial de que en el Ministerio Público no existe ninguna investigación en mi contra. Y de manera oficiosa de que tampoco existe una investigación en los Estados Unidos (...)”, dijo el vicepresidente.

Ministerio pedirá informes, según Velázquez

Declaró que tiene la información de que el Ministerio Público va a solicitarle a la Embajada los elementos que dicen tener sobre el delito a través del cual me están acusando”, sostuvo.

“Tenía miedo de un montaje de investigación que, gracias a Dios, no apareció, no ocurrió. Entonces, mínimamente tengo que saber en dónde me voy a defender y qué es lo que hay en mi contra”, señaló Velázquez , quien en conferencia de prensa se mostró nervioso y con la voz quebrada.

Velázquez, posteriormente, aseguró que renunciará una vez que pueda acceder a la denuncia de soborno del cual lo acusan.

Niega supuesta cacería

El vicepresidente Hugo Velázquez en otro momento, respondió a los rumores que surgen en torno a su designación como “significativamente corrupto”. Sobre una supuesta “cacería política” en su contra, respondió: “No, no es cierto. No tengo la más mínima idea”. No obstante, confirmó luego que “alguien pasó esa información” a los Estados Unidos sobre la cual se fundamenta la denuncia de soborno en su contra, con el que lo designan como corrupto.