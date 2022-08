Hugo Velázquez y su “significativo” cambio de postura

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay designó el viernes pasado como “significativamente corrupto” al vicepresidente Hugo Velázquez y a su amigo cercano Juan Carlos Duarte. Ambos son acusados de ofrecer soborno de US$ 1 millón a un funcionario para obstruir una investigación contra los intereses económicos del segundo en el Ejecutivo.

“Sí, voy a presentar mi renuncia a la Vicepresidencia y a la precandidatura”, fue lo que señaló Velázquez a ABC Cardinal el viernes pasado, tras ser acusado por los Estados Unidos.

Incluso, se animó a fijar una fecha en la que presentaría su renuncia al Ejecutivo. “La próxima semana digo, por dejar en orden un poquitito la casa. Creo que el lunes o martes voy a ir a la oficina para dejar en orden la casa para que presente ya después mi renuncia (sic)”.

Su intención, según había señalado, era renunciar para dedicarse a su defensa y poder “limpiar su nombre” ante la grave acusación de los Estados Unidos. En ningún momento de la entrevista, del viernes pasado, puso algún condicionamiento para concretar su salida.

El cambio de postura del “significativamente corrupto”

Velázquez solamente cumplió lo de descabalgar en su aspiración política. Hoy, jueves, confirmó a ABC Cardinal que cambió de postura, al decidir que por el momento no presentará su renuncia a la Vicepresidencia hasta tener acceso a la denuncia en su contra.

La razón de su cambio de postura es que alega que no existe ninguna investigación en su contra en el Ministerio Público paraguayo ni en los Estados Unidos.

“Tenía miedo de un montaje de investigación que, gracias a Dios, no apareció, no ocurrió. Entonces, mínimamente tengo que saber en dónde me voy a defender y qué es lo que hay en mi contra”, sostuvo esta mañana Velázquez.

“Una vez que tenga a la vista esa denuncia que me hiciera el embajador, ratifico que voy a renunciar y salir a defenderme como ciudadano común”, agregó y, al mismo tiempo, remarcó que renunciará “en el momento que aparezca la denuncia concreta en mi contra”.

Buscarán su destitución vía juicio político

Algunos legisladores del cartismo anunciaron que, en caso de que el vicepresidente Velázquez decida no presentar renuncia al cargo, impulsarán un juicio político en su contra para poder destituirlo.