“Ya nos daban por muertos...”

- De ascenso meteórico en la política, en el Ejecutivo. De origen menonita pero no de Filadelfia, precandidato a Presidente de la República por accidente, ¿cómo recibió el desafío?

- Mis padres son de Filadelfia. Mi papá, Ernesto, vive todavía. Tiene 84 años. Me fui a desayunar con él en el día de mi cumpleaños (el viernes pasado). Vive solo desde que falleció mamá hace unos años. Hablamos de este nuevo desafío...

- ¿Qué dice?

- Y bueno, sigue con expectativa todo lo que significa. Él es un hombre de oración, un hombre de servicio que nos marcó a los hijos. Lo que yo trato de hacer es seguir su ejemplo. Valoro la influencia que han tenido mis padres en mi vida, en el sentido de que para ellos siempre, su motivo de vida fue el servicio.

- ¿Era pastor también?

- Sí, ejerció en muchos lugares del interior de nuestro país. Trabajó en el Hospital del Km 81 en la Ruta 2 como capellán. Allí nacimos los 4 hijos: El mayor es un médico, luego estoy yo. Están dos hermanas que son enfermeras. Somos cordilleranos. Mi valle es Itacurubí. Mis abuelos fueron inmigrantes ruso-alemanes que llegaron en 1930 huyendo de la Revolución Bolchevique -en ese entonces llamado Unión Soviética- en el territorio de lo que es actualmente Ucrania, Yo ya soy de segunda generación de inmigrantes. Mis cuatro hijos ya están casados. Soy abuelo. Tengo 7 nietos, cinco niñas y dos niños. Hay dos en camino.

- El desafío no estaba previsto....

- No. Me dedicaba a mi gestión en Obras Públicas cuando vino esta interrupción brusca. La respuesta fue inmediata. A mí me pidió el Presidente aceptar el desafío. También me pidió el Vicepresidente Hugo Velázquez. No ha sido una imposición. Ha sido una búsqueda rápida de la mejor solución para este momento histórico. Nuestro movimiento inscribió más de 35 mil candidaturas para las próximas elecciones. Ese ejército de candidatos es el que sostiene este movimiento. Y bueno, aquí estoy dispuesto a enfrentar este gran desafío. No será fácil. Queda poco tiempo pero hay una gran mística, un gran espíritu de cuerpo...

- Los colorados siempre tienen una salida cuando entran en crisis, un as en la manga...

- Ya nos daban por muertos. Aunque a algunos no les guste, el partido Colorado encuentra siempre una solución. Dios quiera que nos toque a nosotros ser una solución para el bien del país.

- Lilian (Samaniego) dijo que había gente que busca la defunción del partido Colorado...

- La decisión del tribunal electoral trajo mucha paz, mucha armonía en el proceso electoral. Yo creo que si (los miembros del tribunal) no aceptaban la sustitución (de Velázquez por Wiens) eso iba a derivar en consecuencias muy graves. Siempre hay gente que utiliza el partido para otros fines pero la mayoría de los colorados sabrá juzgar el perfil de los candidatos antes de votar, el que despierte más confianza, más esperanza para garantizar el futuro mejor de sus hijos.

- Si llega a ser Gobierno ¿va a ser la continuidad de este?

- Las cosas buenas hay que fortalecerlas. Los errores que cometimos debemos corregirlos. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, hemos quitado 37 distritos del aislamiento en estos 4 años. No tenían conexión con ruta asfaltada. Están en construcción obras que van a quitar otros 20 distritos del aislamiento...

- ¿Por qué los colorados deberían confiar más en Wiens que en Santiago Peña?

- Santiago Peña se afilió al partido Colorado por conveniencia, para mantenerse en su cargo de ministro de Hacienda de Horacio Cartes. En mi caso, me afilié al partido Colorado por convicción...

- En la balanza, prácticamente comienzan iguales en este último tramo de la campaña. En el movimiento de Peña y en su movimiento están sus principales líderes (Cartes y Velázquez) señalados como “significativamente corruptos” por Estados Unidos...

- Es una situación que indudablemente golpea la imagen de nuestro país significativamente. Es una señal clara de que tenemos que hacer una lectura de qué es lo que está pasando. Qué importante que podamos sacudirnos de ese tipo de significaciones y mostrar qué país queremos tener. No queremos tener un país conocido por conexiones con la actividad ilícita. Queremos un país donde funcione el Estado de Derecho. No puede ser que estas cosas no se hayan descubierto, no se hayan investigado, no se hayan solucionado. Tuvimos que ser señalados por nada más y nada menos que por Estados Unidos...

- ¿Es una carga pesada?

- Creo que la gente va a entender cuál es nuestro norte, cuál es nuestra visión. Vamos a recorrer el país “a toda máquina” estos 4 meses para dar a conocer nuestras propuestas y especialmente mostrando nuestro testimonio de vida, de quiénes somos y qué queremos para el país...

- ¿Wiens tiene que pagar un precio por ser el candidato, el riesgo de ser un Caballo de Troya donde entran mimetizados los delincuentes de siempre para seguir haciendo lo mismo?

- Nuestro esfuerzo será fortalecer las instituciones, generar esa limpieza de aquello que no queremos más para nuestro país, para que nuestro país pueda revertir esa situación. Yo voy a pagar el precio que requiere esta transformación que necesita nuestro país. Con Juanma Brunetti (su candidato a Vicepresidente) nos toca enfrentar dos concertaciones...

- ¿Cuáles?

- La primera es la que tenemos el 18 de diciembre en la interna del partido Colorado. En ese sentido, somos la única dupla colorada porque la otra se compone de uno que viene del partido Liberal (Peña) y otro del Encuentro Nacional (Pedro Alliana). La otra Concertación la tendremos el 30 de abril. Muy llamativo es el escenario que nos espera. Pero yo tengo suficiente identidad propia y autonomía, cosa que mis adversarios ocasionales no tienen. Ellos tienen una impronta. Pertenecen a un grupo empresarial. Van a hacer lo que la empresa decida y tienen que responder conforme a lo que el grupo decida. Son dos modelos muy distintos que estarán en juego en las próximas elecciones.

- Cuando se habla de pagar el precio también se hace referencia al temor de molestar a los corruptos que influyen en la política...

- La lucha contra la corrupción debe ser permanente. Ellos tienen mucho poderío económico, mediático pero no van a poder comprar la conciencia ni la convicción de los paraguayos y colorados de bien. Oñandú la gente la oikova. Se da cuenta de lo que está pasando. Tenemos que pensar qué hizo este grupo en los cinco años que estuvo al frente del Gobierno y porqué quieren tanto volver. ¿Quieren volver para multiplicar sus empresas? Entraron (en el 2013) con 12 empresas y salieron del poder con 70 y algo. ¿Porqué necesitan tan desesperadamente volver? ¿Necesitan del poder para garantizar impunidad para imponer cosas fuera del marco de la ley? ¿Necesitan cuidar sus intereses sectoriales, particulares?.

- Hubo siempre una identificación de su protagonismo público con el Chaco...

- Yo le debo mucho a un profesor de historia y geografía que tuve en la secundaria. Siendo senador a partir de 2013, una de mis primeras iniciativas fue lograr una ley de puesta en valor de los sitios históricos de la Guerra del Chaco. Pudimos levantar 22 sitios históricos de la Guerra: fortines abandonados que hoy son motivo de mucha visita turística. Luego salimos del Senado con una ley que permite hacer esto a nivel nacional. En estos 4 años en el Ministerio hicimos el esfuerzo de darle la conectividad que por tantos años se estaba esperando.

- Pero el Chaco sigue siendo otro mundo. No se conoce mucho el Chaco...

- Gracias a Dios se está empezando a revertir. Comenzó a ser más conocido a través de los corredores del Transchaco Rally, los aventureros de la naturaleza, segmentos puntuales de personas que visitaron un suelo supuestamente inhóspito, difícil. Hoy en día es una región que muchos quieren conocer y hasta vivir. En estos 4 años, solamente en la mejora de la Ruta Transchaco han estado trabajando 3.200 personas. En el corredor de la Bioceánica, en su tramo 1, estuvieron involucradas 1.200 personas. En la Ruta de la Leche ahora están trabajando entre 400 y 500 personas, para mencionar algunas obras. Muchos trabajadores decidieron instalarse y llevar a sus familias. El Chaco tiene unos atractivos increíbles que solo se puede experimentar conociéndolo.

- ¿Qué le falta?

- Terminar el tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo de la Bioeceánica para unir los puertos del Atlantico y el Pacífico, terminar el puente (sobre el río Paraguay con Brasil) que está en plena construcción. Esta obra será de extrema importancia para el futuro tanto del Paraguay como de la región. Necesitamos mayor acceso a potencia y estabilidad en energía eléctrica. Es un desafío con el cual la Ande está trabajando. Se están analizando otras fuentes de agua potable que se puede tener como el acuífero Yrendá. Hay un buen volumen de agua en el acuífero...

- Hay algunas voces que critican esas inversiones en el Chaco, como la Bioceánica, porque no reportan provecho directo a la gente, porque nadie vive alrededor...

- No hay que ir a los extremos. En este período (presidencial) se ha invertido más en la Región Oriental que en períodos anteriores. Solo que se ha dado también prioridad al Chaco paraguayo. Estas inversiones tienen una altísima tasa interna de retorno que va a generar riqueza para todo el Paraguay...

- De todos modos, Bolivia parece lejano, como dividido por un precipicio del Paraguay. ¿Cómo ve esa integración?

- Bolivia manifestó su intención de integrar el corredor bioceánico. El problema de conectividad hacia Chile nunca fue la proridad por razones políticas entre Bolivia y Chile. Nuestro Presidente le invitó a su colega boliviano a integrarse a este corredor en el último encuentro que mantuvieron en junio. Bolivia quería que Paraguay se integre a su corredor ferroviario, una inversión que no ha terminado. Cruzar la Cordillera de los Andes parece ser un desafío todavía no resuelto.

- No hay duda que a la gente le gusta escuchar y ver tanta inversión en obras pero la deuda también crece en forma exponencial. Ya sobrepasó los 13 mil millones. ¿Tenemos que esperar crisis económica y más empobrecimiento?

- El endeudamiento del país en primer lugar no significa empobrecimiento porque no es para programas asistencialistas. Es endeudamiento para inversión. Gracias a Dios, Paraguay tiene una de las economías más estables, serias y respetadas de la región, más respetuosas de la ley del déficit fiscal. La pregunta que tenemos que hacernos es cuánto cuesta no endeudarnos, no tener las infraestructura que hoy tenemos en muchas zonas del país. La respuesta la tienen los que se benefician en esas zonas antes aisladas. Los países más avanzados son los países más endeudados. Nosotros somos un país con un tremendo potencial de crecimiento. Entonces, tenemos mucho que hacer. Si nos endeudamos inteligentemente y generamos la condición de crecimiento, Paraguay puede ser una gran potencia en la región...

- ¿Qué le recomendaría a los que fueron declarados “significativamente corruptos” por el Gobierno de Estados Unidos?

- Espero que tengan la oportunidad de defenderse y demostrar que no son lo que dicen los del Norte que son. Ojalá que puedan volver a tener una vida normal. Parece que en Estados Unidos ya no pueden ir. Ojalá que tengan la oportunidad de redimir su memoria y su apellido ante los suyos, de demostrar que no es cierto de los que se los acusa pero, si es cierto que paguen las consecuencias. Los paraguayos que no queremos más corrupción somos la mayoría. Yo me encuentro en ese segmento. Cuanto más empleo digno, menos necesidad de corromperse tienen las personas.

- Si pasa el obstáculo del 18 de diciembre, ¿cree que será fácil el desafío del 30 de abril?. ¿Está dispuesto a bajar al lodo, a gritar, decir groserías, difamar, como acostumbran los políticos en campaña electoral?

- Mi forma de ser no es ni mucho menos la agresividad. No hace falta levantar la voz para decir las cosas con claridad. Yo trato de responder siempre con gestión, con trabajo y con resultados. Eso habla más fuerte. La gente está harta de nuestros insultos, de la bajeza del enfrentamiento...