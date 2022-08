Abogado de Cartes vuelve a cuestionar “daño a la soberanía” en designación de “corrupción significativa” por parte de EE.UU.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, volvió a cuestionar la jurisdicción de Estados Unidos sobre conductas desarrolladas en Paraguay, en referencia a los rumores de que las autoridades estadounidenses podrían solicitar la extradición de su cliente, a quien EE.UU. acusa de “corrupción significativa” y de tener vínculos con organizaciones terroristas internacionales.

Consultado sobre si el equipo legal del exmandatario está preparándose para enfrentar un eventual pedido de extradición del exgobernante a Estados Unidos, el abogado del expresidente Cartes insistió en que aún no hay certeza de qué hechos implica la acusación estadounidense, porque “lo que oficialmente se dijo en el momento de la designación es bastante vago, no especifica absolutamente nada”.

“No hay nada qué preparar”, alegó, agregando que sí se están “varias hipótesis de qué se puede tratar” la acusación de Estados Unidos, que afirma que el expresidente Cartes obstruyó una investigación criminal transnacional para protegerse a sí mismo y a un “socio criminal”, y que ha sido documentado que el exmandatario tuvo relación con “organizaciones terroristas”, poniendo en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, según el comunicado publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. el pasado 22 de agosto.

Lea más: EE.UU. aplicará bloqueo de activos y extradición a “corruptos significativos”

Ovelar volvió a alegar la inocencia de su cliente en delitos relacionados al contrabando de cigarrillos o vínculos con organizaciones terroristas.

“Lo que dicen no es cierto, está construido sobre una hipótesis falsa. Horacio Cartes no está asociado con facciones terroristas o narcotraficantes para, de manera consuetudinaria o habitual, cometer hechos punibles”, dijo el letrado.

El argumento presentado de nuevo por Ovelar para intentar negar los presuntos vínculos del expresidente Cartes con el contrabando de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este SA -que produce cigarrillos en cantidades muy por encima del nivel de consumo del mercado paraguayo, que frecuentemente son incautados en Brasil tras ingresar a ese país de forma ilegal- y el lavado de dinero producto de ese tráfico ilegal es que el exmandatario no es administrador ni director de la empresa, sino simplemente un accionista, y por lo tanto no tiene responsabilidad penal.

Lea más: ¿Cuál es el proceso para la extradición de un paraguayo a EE.UU.?

“Horacio Cartes no vende, no cierra negocios, no establece la producción de cigarrillos. Tengo la información de que la última vez que fue a la tabacalera fue hace diez años”, agregó.

Y reiteró también que, a su juicio, la producción de Tabacalera del Este de cigarrillos por encima de lo que Paraguay produce se debe a las demandas del mercado, insistiendo en que la responsabilidad judicial por el hecho de que cigarrillos de la empresa sean contrabandeados a Brasil recae en las personas que hacen cruzar los productos al otro lado de la frontera, no en la empresa fabricante de los mismos.

Ovelar opinó que Estados Unidos no es “competente en hechos acontecidos en Paraguay o Brasil” y que la controversia por las designaciones de corrupción contra el expresidente Cartes están llevando la situación “a un extremo demasiado peligroso para Paraguay (…) A límites que están dañando la soberanía nacional”.

Lea más: Extradición: Buzarquis dijo a Wells que Cartes tiene comprados a medio país y a Fiscalía

Responsabilizó de esa supuesta vulneración de la soberanía paraguaya al presidente Mario Abdo Benítez y a “aquellos que alientan a que nuestras fronteras permee cualquiera al venir a decir qué tenemos que hacer”.

“Hay un mundo de distancia entre la producción lícita del cigarrillo y el uso que pueda estar haciendo (de esos cigarrillos) un grupo criminal”, insistió el abogado Ovelar, opinando que se está “eligiendo a dedo a Cartes” para perjudicar “a una persona que se dedica a la política” para “sacarlo de la cancha”.

“Acá no se quiere competir con Cartes”, dijo.

Lea más: Horacio Cartes, Darío Messer, avión iraní y lavado de dinero en agenda de reunión con EE.UU.

El abogado del expresidente afirmó que existe una “asociación hablada o tácita” entre grupos mediáticos, el Gobierno y los partidos de la oposición para sacar a Cartes de la arena política.