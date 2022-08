PLRA no apelará ante la Corte el uso de padrón nacional en su internas

Christian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), informó a ABC 730 AM que no apelarán judicialmente ante la Corte para el uso del padrón nacional en las internas, tras determinación del TSJE de inaplicable. “Es un fallo contradictorio. No estamos de acuerdo, pero a esta altura del proceso ellos son la máxima autoridad electoral y lo vamos a acatar”, expresó.

Lea más: TSJE: es inaplicable el uso del padrón nacional en internas del PLRA

En ese sentido, solo estará permitido utilizar el padrón nacional para definir la chapa presidencial y candidaturas “concertadas” como las de las gobernaciones.

“En Alto Paraná se tuvo una amplia concertación, también para los cargos de Diputado y Junta Departamental. También en otras zonas estamos concertados como en Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Misiones y en Alto Paraguay. Ahí se va a usar el padrón nacional para la elección, también de candidato a Diputado y Junta Departamental”, detalló.

En el caso de senadores, la alianza se llama Alianza por la Patria y cada alianza elegirá a sus candidatos en sus internas.

Lea más: Padrón abierto solo rige para duplas presidenciales y listas “concertadas”, advierte TSJE al PLRA

Con el Partido Liberal, Patria Querida y Paraguay Pyahurã también se estaban organizando para adoptar el padrón abierto, expresó el político.

PLRA deberá depurar y actualizar su registro de afiliados

“Mediante Resolución TSJE Nº 62/2022, el Tribunal Superior de Justicia Electoral dispuso la inaplicabilidad del Art. 1 de la Resolución TEI del Partido Liberal Radical Auténtico Nº 75/2022, sobre el uso del padrón nacional en las internas de la citada organización, por no ajustarse a derecho”, reza la parte resolutiva del documento.

Ante esta disposición, el Partido Liberal deberá elaborar y depurar el padrón sobre base del registro de sus afiliados.