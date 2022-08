Basilio “Bachi” Núñez, tildado de “vulgar estafador” durante sesión de Diputados

Celeste Amarilla se refirió al préstamo que su colega, Basilio “Bachi” Núñez , sacó y no pagó en la Cooperativa San Cristobal. “Aquí hay un supuesto neurólogo inmiscuido en lavado de dinero. ‘Cabeza Branca’ lavaba su dinero con el nombre de sus peones y cuando sus peones no tenían cómo pagar al banco no se les podía sacar nada”, dijo la legisladora.

También añadió: “Aquí hay gente un poquito torpe que no entendió todavía el sistema de lavado, pero tiene que demostrar y debe demostrar que no está en la rosca de A Ultranza junto a sus amigos Erico Galeano y Derlis Osorio. Algunos incluso siguen sesionando campantemente y sancionando leyes”.

Lea más: Basilio Bachi Núñez hizo aparecer en sus declaraciones juradas deuda con cooperativa San Cristóbal recién en 2020

“No son políticos, son vulgares estafadores”

“Desde que los colorados tomaron la cooperativa robaron al pueblo, dan asco, porque todo lo que tocan se convierte en azufre, y si fuéramos mejores hoy se estaría pidiendo una pérdida de investidura”, dijo luego la diputada Kattya González.

“Merecen la pérdida de investidura por estafar a cooperativistas, porque se aprovecharon de ese tejido social porque nadie dijo nada cuando aquí Ozorio ingresa como gran diputado y le mete a su hijo en la Junta Municipal de Asunción”, acotó.

Y prosiguió: “Aquí todo se debe a dinero, porque no le bastó con ocupar el ministerio, en robar municipalidades y gobernaciones, licitaciones y merienda escolar; se metió con la plata de los cooperativistas”.

Lea más: Se evidencia otra subvaloración en declaración jurada de “Bachi” Núñez

“Cállate, Bachi”

Mientras la diputada González estaba hablando, el diputado Bachi Núñez comenzó a patotear y gritar, a lo que González le dijo: “Cállate, Bachi” y la sesión se volvió tensa de momento, por el fuerte roce entre ambos.

Recordemos que, tras el informe de Incoop sobre la intervención de la Cooperativa San Cristóbal, se supo que el diputado Basilio “Bachi” Núñez tiene una deuda de más de G. 1.000 millones a la que accedió sin tener capacidad de pago y de la cual no honró ni una cuota. En sus declaraciones, el diputado cartista dijo que es un perseguido político.