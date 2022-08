Preparan pedido de pérdida de investidura de Horacio Cartes como senador vitalicio

Horacio Cartes ya se negó dos veces a presentarse ante la Comisión Bicameral Investigativa (CBI). Ante esa situación y las numerosas denuncias planteadas en contra del expresidente, el senador Enrique Salyn Buzarquis aseguró que ya están trabajando en un proyecto de pérdida de investidura en su senaduría vitalicia.

No descartó que se defina finalmente solicitar un desafuero e indicó que ello está en debate, aunque él se inclina más por la pérdida de investidura. “Lo presentaremos apenas lo tengamos listo; podría ser mañana”, consideró en contacto con ABC.

Buzarquis agregó que las bases del proyecto serían el dictamen de la Comisión Messer y la declaración como “significativamente corrupto” por parte de la Embajada de Estados Unidos hacia Horacio Cartes.

Negativa de Cartes de acudir a la CBI es un mensaje político

Aseguró que la negativa de Cartes de acudir ante la CBI es un mensaje político, puesto que el expresidente cree que está por encima de todas las leyes, la Constitución Nacional y la propia ciudadanía.

“Mi mensaje político es para decirle a Cartes que no todos los paraguayos le tenemos miedo, no todos tienen un precio. Pueden comprar a algunos, pero hay gente que no tiene precio en Paraguay”, enfatizó el parlamentario.

Finalmente, aseguró que la “plata sucia” de Cartes ingresa constantemente por medio de sobornos y debilita así todas las instituciones del Estado.

Afirmó además que el grupo empresarial del expresidente no genera empleos sino una competencia desleal. “Esto generalmente mata el empleo”, sentenció.