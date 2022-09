Senadores corrieron del derribo de aviones

Luego de un largo debate, la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores quedó esta tarde sin quórum, cuando se estaba tratando el proyecto de ley sobre derribo de aviones que invadan el espacio aéreo nacional, que hoy, 1 de septiembre, tiene sanción ficta. Como no culminaron su estudio en particular, quedó sancionada la versión de la Cámara de Diputados que permite a la Fuerza Aérea Paraguaya realizar disparos de advertencia con cartuchos trazadores contra “narcoavionetas”, pero que no permite el derribo de las mismas.