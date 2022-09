“No esperábamos que fiscales accionen penalmente por deudas”, dijo abogado de víctimas de González Daher

Durante al menos 30 años el Poder Judicial se subyugó al clan González Daher, según denunció en entrevista con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal, Federico Campos López Moreira, abogado representante de más de 250 víctimas del clan.

En ese sentido, tras la confirmación de la condena de 15 años de cárcel de Ramón González Daher por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, aseguró que este sistema cayó, siendo el comienzo del fin de toda la estructura.

Sin embargo, agregó que no esperaban que fiscales, como Natalia Fúster, según mencionó el abogado, sean agentes de cobranzas y de extorsión, iniciando acciones penales por deudas, considerando que no este tipo de persecución penal no se contemplan en las leyes paraguayas.

Dijo también que la usura está contemplada como esclavitud, y González Daher hacía usura, no prestaba dinero. Por tanto, este tipo de crímenes no prescriben, pudiendo las víctimas accionar pese al tiempo que haya pasado del momento en que fueron afectados por el clan.

“No vamos a descansar hasta que Ramón González Daher esté en Tacumbú”

Federico Campos aseguró que tanto él, como las víctimas y las asociaciones civiles que se formaron para acompañar el proceso contra el clan González Daher no van a descansar hasta verlo en Tacumbú.

Dijo que ante la confirmación de la condena, probablemente Ramón González Daher alegue que está viejo y enfermo. “Hasta ayer caminaba con su hijo por Luque, burlándose de los paraguayos”, criticó el representante de las víctimas de usura.

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible un recurso de casación que planteó la defensa de Ramón González Daher, por lo que la condena de 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa en su contra quedó firme. También su hijo, Fernando González Karjallo, fue condenado a 5 años de prisión. Se confirmó además el comiso de bienes de los condenados por US$ 47 millones.