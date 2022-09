Frustran intento de reabrir la canilla a Gobernaciones “para seguir robando” a través de las ONG

La Cámara de Diputados no tuvo los votos necesarios para rechazar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía restituir la potestad a Gobernaciones para el uso de los rubros “800″, para entregar discrecionalmente fondos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG), un “esquema” que fue aprovechado en pandemia para presuntamente desviar fondos covid. De esta manera, no prosperó la intención de volver a abrir la canilla de dinero público en pleno año electoral.