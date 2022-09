Insisten en el desafuero de Noguera y habría pacto “cicatriz” de impunidad

El diputado y precandidato a gobernador de Guairá, Éver Noguera (ANR, oficialista), no compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que no se dictaminó sobre el reiterado pedido de desafuero existente en su contra. Podría haber un “blanqueo cicatriz” de aquel y el gobernador Juan C. Vera (ANR, cartista), según las sospechas.