“Puerta giratoria”: exigen al Poder Ejecutivo involucrarse en el proyecto

El secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, el ministro interino de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Federico Hetter, así como el experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Roberto de Michele, participaron ayer de manera presencial de la audiencia conjunta de las comisiones de Cuentas y Control y la de Legislación.

En este encuentro se analizó el proyecto de Ley que ya tiene media sanción en el Senado y que pretende establecer “el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, que figura como 9º punto del orden del día de la sesión de hoy en Diputados.

“Nosotros esperamos que mañana (hoy) los colegas definan y que esto se pueda aprobar. Estamos dando demasiadas largas al asunto. Esto también le manifestamos al jefe de gabinete (Huttemann) y esperemos que ellos hagan el ‘lobby’ correspondiente con los parlamentarios de su bancada (Fuerza Republicana), porque la liberación de votos beneficia solamente al statu quo”, afirmó la diputada Kattya González (PEN), una de las impulsoras de la iniciativa.

González señaló que el citado representante de la Presidencia les dijo que analizarán el planteamiento del Senado y que respaldan el objetivo de la propuesta de ley. De hecho, el mismo Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre conflicto de intereses.

“Nos dijo que iban a hablar y que era muy nueva la sanción, pero ojo no es nuevo el proyecto, será nueva la media sanción pero esto se viene hablando hace dos años y no puede decir ningún legislador que no sabe de qué se trata esto, así que mañana (hoy) esperamos que los colegas asuman este compromiso”, insistió González.

Proyecto de puerta giratoria se analiza hoy en Diputados

El proyecto que figura para su tratamiento hoy en sesión ordinaria de Diputados establece prohibiciones y sanciones para que altos funcionarios y sus familiares no incurran en conflicto de intereses, obligándolos a renunciar a participar en empresas que liciten con el Estado.

El proyecto con media sanción del Senado también impone obligación de inhibición o recusación de funcionarios en la toma de decisiones cuando se considere que existe posibilidad de confrontación con sus intereses personales, laborales, económicos, financieros y profesionales.

Finalmente, otro punto central del proyecto de ley es el que impide casos de “Puerta Giratoria”, como definen los proyectistas a la situación de altos funcionarios que, tras salir de la Función Pública, son contratados en empresas privadas del mismo rubro, lo cual genera sospecha de aprovechamiento de información privilegiada del Estado.

Para impedir eso se establece una prohibición por el plazo de un año para funcionarios con poder de decisión, quienes no podrán ser contratados en una empresa privada del mismo rubro en el que se desempeñó en el Estado.

Insistió en la importancia de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que es uno de los puntos en los que se encuentra aplazado nuestro país en cuanto a políticas internacionales de transparencia.

“Esto es algo que hemos socializado suficientemente y estamos hace mucho tiempo con la ilusión de cumplir una recomendación que saltó en el seguimiento de la ronda (de evaluación). Paraguay está en rojo en el tema de conflicto de intereses”, alertó.