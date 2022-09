Senado rechaza acuerdo de Ángel Paniagua como embajador en Qatar

La senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, intentó defender el perfil del diputado del oficialismo Ángel Paniagua al señalar que demostró tener conocimiento y que conoce la realidad de Qatar, además de contar con un buen relacionamiento con el país árabe.

La senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) fundamentó el rechazo de su bancada para prestar el acuerdo porque el pedido del Ejecutivo es extemporáneo, teniendo en cuenta que el mandato del gobierno concluye en 10 meses, y que implicaría un gasto que no se justifica en este momento.

“Mas bien parece un favor político que una persona que pueda realizar las conexiones a favor del país. Nos parece que no es la mejor persona para representar a nuestro país, existen personas calificadas y tenemos una carrera diplomática que tiene que ser respetada”, enfatizó la legisladora.

Por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) consideró que un embajador debe reunir ciertas condiciones y contar con el perfil adecuado. Indicó que un representante diplomático debe conocer la cultura árabe y hablar los idiomas necesarios sea el árabe o el inglés.

Mencionó que por decisión de bancada resolvieron rechazar prestar el acuerdo. También resaltó que se pretende designar a un embajador ante Qatar cuando no se cuenta en la Argentina ni en el Uruguay.

El despilfarro de dinero, según Barrios

El senador Antonio Barrios (ANR, HC) indicó que existen personas mucho más capaces para asumir el cargo. Detalló el gasto por 10 meses sería de US$ 27.597 solo en su traslado y regreso, en salario US$ 9.199 dólares que por 12 meses llegan a US$ 110.138. El gasto total sería de US$ 165 mil para que una persona “se vaya a ver un partido o por un compromiso político” que haya asumido el presidente de la República.

El senador Lucas Aquino (PLRA) recordó al pleno que Paniagua fue el diputado que minimizó las muertes de paraguayos por covid, y que el diputado no habla árabe, ni inglés.