Cartismo acusa al Gobierno por aumento del tráfico de cocaína

Riera trae al Senado el discurso del Movimiento Honor Colorado que busca acusar al gobierno de turno por el aumento de las incautaciones de cargas de cocaína en puertos europeos.

En su alocución durante la sesión ordinaria del Senado, señaló que el expresidente y titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, es dueño de una propiedad con una pista registrada pero no habilitada por la Dinac.

Dijo que en todo el país hay 2.300 pistas registradas, de las cuales solo 664 están habilitadas. Sostuvo que esto ayuda, según él, a que Paraguay sea un megacorredor de cocaína en la región.

Agregó que la Senad solo tiene seis helipuertos habilitados y el resto no cuenta con credenciales. Agrega que la Dinac, por su parte, no cobra los 100 jornales de multas que debe aplicar a los propietarios. Esto porque la propia Dinac tiene 17 pistas no habilitadas, aseguró.

Sin protección contra el tráfico de cocaína

En cuanto a la situación de los radares en el Paraguay, dijo que Édgar Melgarejo Ginard, exdirector de la Dinac y uno de los acusados en el caso de los “tapabocas de oro”, impulsó la instalación de radares móviles que solo tienen un rango de 100 km.

Apuntó que a esto se suma que el extitular de la Senad Arnaldo Giuzzio, al asumir el cargo, impulsó la derogación de un decreto firmado un mes antes de la salida del gobierno de Cartes, que reorganizaba la institución, y que supuestamente esto dejó sin protección puntos estratégicos.

Cuestionó además que no se avance en un proyecto de la Koica Paraguay para crear infraestructura aeroportuaria.

“Todo esto creó la tormenta perfecta”, manifestó

Anunció que fue convocado a la Comisión Bicameral de Investigación para el próximo lunes.