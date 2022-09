Wiens advierte que Cartes es un problema para la democracia del Paraguay

El precandidato Arnoldo Wiens dijo que va a enfrentar a su candidato (Santi Peña), aunque eso represente poner en riesgo su vida, pero que vale la pena por el futuro del país. Aseguró que la gente de bien va estar “con nosotros, que tenemos que crecer en igualdad de condiciones y no con los que quieren utilizar la estructura del Estado para beneficio particular”.

Agregó que está visto que no le bastó a Cartes estar 5 años en el poder, durante el cual aumentó de 5 a 70 empresas y que quiere volver a ser gobierno para apañar sus negocios buscando siempre su beneficio particular. En el país “debemos crecer en igualdad de condiciones y que no se utilice al Estado para beneficio personal”.

Wiens inició esta mañana su gira por el departamento de Paraguarí. Su primera parada fue en la radio local, en el programa “Aquí y ahora”, conducido por Reinaldo Gayoso, donde detalló que urge una reforma en la Justicia, que vuelva a ser creíble, donde ya no exista impunidad y que los fiscales y jueces sean implacables en su actuar.

Cartes quiere la protección de la justicia

El precandidato Wiens manifestó “nosotros tenemos la misma bandera (FR), somos el mismo equipo que estamos en contra de copar el poder para el beneficio particular. Somos diferente de ese grupo de personas que por lo visto en cinco años, pasar de 30 a 70 empresas, todavía no alcanza su meta y quiere más. Además quieren seguir contando con la justicia “para apañar muchas cosas que son de dudoso origen y eso como paraguayo y como colorado no vamos a permitir”.

Seguidamente aseguró “vamos a luchar y si nos toca entregar nuestra vida en esta lucha la vamos a entregar porque vale la pena por el futuro de nuestro país”. Dijo que no duda que esto le puede costar la vida, pero que el equipo le va ir de frente y que la ciudadanía va estar con ellos, la gente quiere un Paraguay, en el cual “todos podamos crecer en igualdad de condiciones”.

Wiens aseguró diciendo “nosotros no somos igual que ellos, ahora solo pedimos que respeten a la ciudadanía y no utilicen el Estado para beneficio particular. El Estado es de todo los paraguayos y tenemos que por eso fortalecer”.

Docentes son intimidados a participar de reunión política

La vieja práctica de intimidar a los docentes a participar de las reuniones partidarias del oficialismo, estarían impulsado desde la Dirección de Educación Departamental y supervisores de las diferentes regiones del departamento de Paraguarí. Esta es la denuncia de educadores de esta zona que dicen se sienten intimidados porque cada director de las instituciones educativas están obligados a pasar la lista de los educadores que van a participar de la reuniones partidarias porque supuestamente eso pasan al Ministerio de Educación.

Varios docentes dijeron que como están en el poder temen a que si no participan le instruyan algún sumario, nadie sabe que es lo que van a plantear contra aquellos que no van, principalmente si uno es colorado, señala la denuncia.

En Ybycuí, los educadores, para el pasado 11 de setiembre, día en que se realizó el festejo por los 135 años de la ANR, desde la Dirección Departamental, se conformó un grupo de wathsapp ”Mec FR Paraguarí” integrado por la directora de Educación, Norma Mendoza y también conforma el director de Apoyo Técnico Pedagógico del Mec, Fernando Muriel. En Ybycuí mencionaron a la supervisora Mariela Morel, como una de las responsables de la “invitación” a los docentes.

Al respecto, la supervisora Morel, dijo que está al tanto de la invitación, que no está en ningún grupo de wathsapp y si alguien denunció es porque le quiere dejar mal parada; a esta altura nadie puede ser obligado a ir a participar de ningún acto político.

Asimismo, quisimos conocer la versión de la Directora Mendoza, pero la misma se excusó diciendo que está en una charla y no podía responder en ese momento.