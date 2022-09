“A esta hora”, no hay votos para enjuiciar a Miguel Godoy

El diputado Édgar Acosta (PLRA) aseguró hoy que “a esta hora” no existen los votos necesarios para aprobar los libelos acustarios presentados contra el defensor del Pueblo Miguel Godoy. Lamentó que solo primen “los negocios” y no las pruebas de que no está capacitado para el cargo.