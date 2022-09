Diputados insistirán en crear comisión para intervención de Comuna de San Pedro de Ycuamandyyú

El Poder Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Federico González, nota mediante, solicitó la intervención de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del cartista Gustavo Rodríguez, el pasado 24 de agosto y tras varias dilaciones en Diputados esta mañana, durante la reunión de la mesa directiva, se decidió tratar el tema en una extraordinaria el próximo miércoles.

Lea más: Intendentes privan de obras a sus comunidades vetadas de royalties

La Contraloría General de la República, tras una auditoría, detectó un faltante de más de G. 2.000 millones en la administración municipal. Con base en ese documento, los concejales municipales presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, pero la investigación no avanza.

Lea más: San Pedro de Ycuamandyyú: Junta Municipal declaró incompetente al intendente Gustavo Rodríguez

Paralelamente, desde junio pasado los ediles están insistiendo en el pedido de intervención, teniendo en cuenta que el jefe comunal no rinde cuentas al Ministerio de Hacienda, por lo cual no puede recibir los recursos de Fonacide ni royalties y debido a eso no existe inversión en la ciudad.