Surge una tercera factura de Tabesa en caso avión iraní

“Lo que hemos visto es justamente el registro de tres documentos, con una misma numeración con el número de factura que termina en 640, que tiene un mismo timbrado. Esos tres documentos que tenemos difieren con relación a algunos datos”, indicó ayer Lorenza Garay, jefa de control posterior, dependiente de la Dirección de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) sobre el hallazgo de una tercera factura de Tabesa, vinculada al cargamento de cigarrillo relacionado al caso avión iraní -venezolano, con tripulación sospechada de vínculos con organizaciones terroristas.

En concreto, Aduanas detectó tres documentos con la misma numeración de factura y timbrado (lo que días atrás definieron en términos más comunes como clonadas), pero con datos que difieren entre sí.

El viernes pasado exhibieron la factura de Tabesa obtenida mediante colaboración internacional de la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia (RILO, por sus siglas en inglés), que fue presentada al momento de la importación en Aruba, que tiene como fecha el 6 de mayo de este año, un monto total de la carga de US$ 754.343 y que consigna como medio de transporte de la carga el marítimo.

El nuevo documento hallado en la VUE también tiene fecha del 6 de mayo, pero varía en el monto declarado de la carga (US$ 777.444) y ya indica que la vía de transporte será “aérea”.

Finalmente, el tercer documento, que en términos cronológicos fue el primero a la vista del Gobierno, tiene como fecha de emisión distinta, el 11 de mayo, con un monto de carga de US$ 777.444 y también consigna como medio de trasporte el aéreo. Este documentos se presentó al momento del despacho de la carga, que salió del país a bordo del avión iraní.

“Está es una investigación muy preliminar. Nosotros ahora estamos solicitando información y vamos a estar comunicando de la existencia de una tercera factura a organismos como la Seprelad, y a través de ellos a Fiscalía”, indicó Garay, sin adelantar eventuales delitos que pudieran surgir de estas “inconsistencias”.

Sospechan de “clonación”

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), en conferencia de prensa el viernes pasado, al momento de presentar la factura presentada durante el momento de la importación en Aruba (segunda) mencionaron que las inconsistencias halladas entre los dos primeros documentos y el hecho de que no obstante tengan el mismo número de factura y timbrado, hace sospechar de un caso comúnmente denominado de “clonación”, según indicó el titular de Seprelad, René Fernández.

El hallazgo de este tercer documento complica aún más la situación de Tabesa, ya que el hecho de que existan facturas con el mismo número de timbrado y de factura es de por su ya presuntamente irregular, ya que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) establece que las facturas con errores (como sería montos, formas de envío, etc.) deben de ser anuladas y no se puede reutilizar dicha numeración.

Otro dato relevante es que surgen dos facturas con la misma fecha de emisión, pero con distinto medio de trasporte. Estas no son las únicas diferencias que se indagan, ya que el monto facturado por Tabesa es de US$ 777.444, sin embargo, en las cuentas de la empresa se registraron transferencia de dinero por total de US$ 1.202.045.