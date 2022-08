Tabesa y otras tabacaleras tienen vínculos con firma denunciada en EE.UU. por tráfico de materiales nucleares, según Querey

Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes; Tabacalera Hernandarias, Goblalfilters, Brasfumo del Paraguay y Ansen, firmas paraguayas del rubro del tabaco, son parte de un esquema financiero junto con la empresa denunciada en Estados Unidos, según consta en el informe presentado por el senador Jorge Querey.

La firma en cuestión es DWA Private Limited, que -según consta en su página web- se dedica al “reacondicionamiento” de máquinas para fabricar y empacar cigarrillos.

El senador, al respecto, indicó que recibieron informes sobre “la ruta de las transferencias” de dicho esquema y el sistema financiero por el cual se realizan las mismas, que pertenecen al plano internacional y local. “Dentro de las internacionales, hay dos denuncias: una son las transferencias que no se justifican por el movimiento comercial... Brasil y México”, agregó.

“Y lo otro, que es sumamente preocupante, es que Tabesa, Tabacalera Hernandarias, Goblalfilters, Brasfumo y Ansen, todas vinculadas, tienen una relación tienen relación con una empresa DWA Private LLC, que está en Singapur. Se dedica al rubro de tabacos e insumos, pero hoy está denunciada en el organismo de control de activos extranjeros y en la Seprelad de allá (EE.UU.)”, siguió.

Firma trafica materiales nucleares y opera con Corea del Norte

Querey prosiguió en su denuncia indicando que DWA Private Limited está siendo investigada por los organismos de control financiero de los Estados Unidos por operar con Corea del Norte, con el cual EE.UU. mantiene una relación diplomática complicada, y por traficar materiales nucleares.

“Esta empresa habría operado recursos de Corea del Norte. La otra denuncia sobre esta empresa es que estarían en el tráfico de materiales nucleares”, manifestó.

Tabesa ya fue vinculada a organizaciones terroristas de Irán, dado que el polémico avión iraní que estuvo en mayo por Paraguay llegó a suelo nacional para trasladar un cargamento de cigarrillos de la tabacalera del expresidente.

Luego de ello, Cartes fue designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos debido a vínculos con corrupción, crimen transnacional y organizaciones terroristas.

Acudirá a juez para hacer comparecer a Cartes y otros tabacaleros

Querey, asimismo, anunció que entre el miércoles y jueves acudirá a un juez penal de Garantías para solicitar que obligue al expresidente Cartes y los representantes de las otras tabacaleras a comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos.

La intención, según comentó, es que respondan las consultas sobre dicho esquema que denunció este lunes y otras relacionadas al rubro.

Cartes había sido convocado por la CBI la semana pasada, luego de ser designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, pero no acudió alegando fueros parlamentarios como senador vitalicio y activo, mientras que los representantes de las otras tabacaleras enviaros a sus delegados pero no asistieron de forma particular.