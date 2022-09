Indagan cuatro operaciones de Tabesa través de BNF ligadas a “avión iraní”

Durante la conferencia de prensa conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se informó de la apertura de una nueva investigación respecto a diferencias entre los montos declarado por el cargamento en la factura presentada ante Aduanas de nuestro país para el traslado de un cargamento de cigarrillos a través el denominado avión venezolano-iraní (Emtrasur) y las transferencias bancarias recibidas posteriormente a cuentas de Tabesa en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

“Se dieron en está operación (caso avión iraní) cuatro transferencias bancarias, con montos distintos. De la suma de esos montos resulta un total de específicamente US$ 1.202.045″, indicó el titular de Senac, Federico Hatter, refiriéndose a tres transferencias hechas el 27 de mayo pasado, y una de ellas el 3 de junio, todas a la cuenta de Tabesa en el BNF.

Hay que recordar que las cuentas de Tabesa en el BNF fueron inhabilitadas, según se anunció el pasado 5 de julio pasado.

“Si contrastamos ese monto de estas cuatro transferencias con el monto consignado en las factura emitida por Tabesa y presentada ante la Aduana paraguaya en las gestiones de exportación, vemos que el monto consignado en la factura es de US$ 777.444. Vemos que existe una diferencia de US$ 424.600 entre ambos montos, es decir, el transferido y consignado en la factura que se emitió en torno a está operación” agregó Hatter.

El director de Aduanas, Julio Fernández había reconfirmado que el dinero fue remitido por la empresa -también del grupo Cartes- Tabacos USA, e insistió en que “los documentos presentados para sustentar la operación no son consistentes con las facturas. Hay un monto de US$ 400.000 que no están justificados con las facturas”.

Diferencias en formas de pago

En la ampliación de denuncia presentada por el Gobierno el pasado viernes ante Fiscalía y luego en una conferencia de prensa, exhibieron dos facturas distintas, una de ellas la presentada por Tabesa ante la Aduana Paraguay de donde surgen estos datos vinculados a sus cuentas bancarias, y por otra parte, la factura presentada por la consignataria, es decir la firma encargada de la operación hasta Aruba, Tabacal Free Zone NV a la aduana de Aruba, primer destino del cargamento.

La factura y la declaración de importación obrantes en Aruba, si bien tiene mismo número de factura y timbrado, tiene datos distintos, es por ello que el gobierno lo cataloga como un caso de “factura clonada”. Sin embargo, una de las incongruencias que destacaron las autoridades es que los documentos presentados en Aruba mencionan pago en efectivo y no con trasferencia bancaria como indica el formulario existente en poder de la Aduana paraguaya.