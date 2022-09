Postergan ampliación presupuestaria a Petropar y Aduanas por desconfianza hacia sus titulares

En el segundo punto del orden del día se tenía el proyecto de ampliación del crédito presupuestario para Petróleos Paraguayos (Petropar) por G. 1.921.761.893.501 (G. 1,9 billones) para lo que resta del año, supuestamente destinado a reabastecer los depósitos de diésel común (tipo III). Si bien la ampliación establece el uso de fondos propios de la institución, se cuestionó la transparencia en el manejo del dinero por parte de su titular, Denis Lichi (ANR, oficialista), quien sigue en el cargo, pese a ser precandidato oficialista a gobernador de Cordillera.

Lea más: Petropar admite que vende combustible a Bolivia, pero a un precio más elevado

Tanto opositores como oficialistas cuestionaron a Lichi y solicitaron la postergación del tratamiento por ocho días, hasta que el titular renuncie o hasta tanto se dé transparencia a la gestión. Inclusive, la bancada de Honor Colorado durante una conferencia de presa exigió la inmediata destitución de Denis Lichi.

“Si bien en la Comisión de Cuentas y Control yo había votado por la aprobación, ahora voto por el aplazamiento, porque Denis Lichi ya no goza de la confianza porque no hay claridad en la compra del combustible. ¿Por qué vende a Bolivia si supuestamente nos había dicho que si no aprobábamos la ampliación más o menos el país iba a quedar desabastecido en diciembre?”, cuestionó el diputado Édgar Acosta (PLRA).

Lea más: Honor Colorado pide “destitución inmediata” de presidente de Petropar

En similar postura se manifestaron otros parlamentarios. El diputado Édgar Ortiz (PLRA) incluso indicó que no se puede seguir entregando “cheques en blanco” a una persona que está en plena campaña proselitista.

Por su parte, los colorados oficialistas Jazmín Narváez y Hugo Ramírez también pidieron la postergación del proyecto, por considerar prudente para disipar ciertas dudas que existan sobre la gestión de Denis Lichi.

“Denis Lichi va a renunciar en unos días, pero el problema del combustible va a seguir y no podemos solo por cuestiones partidarias rechazar la ampliación. Pido que se postergue hasta disipar las dudas contra la persona que está en candidatura, pero no podemos dar la espalda a la economía, que necesita levantarse después de la pandemia”, dijo Jazmín Narváez, líder de la bancada Fuerza Republicana, por la cual Lichi es candidato a gobernador de Cordillera.

También bajaron el pulgar a Aduanas

También por cuestionamientos al director del titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, se frenó un pedido de ampliación presupuestaria por G. 32.506.625.336 para dicha institución, sobre todo luego de que ayer se hayan revelado videos de cómo operan en puestos aduaneros, cobrando presuntamente coimas para permitir el paso de cargamentos ingresados al país de manera irregular.

Una de las principales críticas del titular de Aduanas fue la diputada Celeste Amarilla (PLRA), que dijo que Fernández no le genera confianza porque tiene todas las actitudes de un “aduanero”.

“Si hay alguien que porta la cara que necesita para el cargo que cumple es Julio Fernández. Él tiene cara de aduanero, habla como aduanero, camina como aduanero y, al parecer, roba como aduanero”, afirmó Amarilla.

Lea más: Divulgan videos de pedidos de coima para pasar contrabando en CDE

Agregó que no pensaba respaldar esta ampliación, a menos que el presidente Mario Abdo Benítez cambie al titular de Aduanas. “Que se lo cambie y que venga un director nuevo y que haga estas reformas, que sea alguien que porte una cara menos acorde a la Aduana”, dijo.

El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) propuso postergar el tratamiento del tema, moción a la que se allanó el presidente de la Comisión de Presupuestos, diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), con la condición de que sea tratado de vuelta en 8 días.

La millonaria ampliación solicitada es supuestamente “para el fortalecimiento de los controles para el combate al contrabando y narcotráfico”, con la contratación de personas, compra de vehículos y la construcción de la nueva sede de la Subadministración de Pozo Hondo y puestos de control de resguardo de Aduanas en Alberdi y Humaitá.