Comunican al Poder Ejecutivo destitución del gobernador de Guairá

El presidente de la Cámara Baja remitió la resolución Nº 3.773/22 -por la cual se destituyó al gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC)- al presidente Mario Abdo Benítez (ANR), teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo, mediante el ministro del Interior, Federico González, solicitó la intervención de la gestión de Juan Carlos Vera, quien es candidato a senador por el Movimiento Honor Colorado.

Con este trámite queda destituido de manera oficial el cartista y la Junta Departamental debe llamar a una sesión para elegir a quien se encargará de administrar la Gobernación hasta el próximo 15 de agosto del 2023.

Lo que dice la ley

El artículo 1 de la Ley Nº 6.565/2020, que modificó el artículo 13 de la Ley N° 426/1994, “Que establece la carta orgánica del gobierno departamental”, en el inciso tercero estipula:

“En caso de renuncia, muerte o impedimento definitivo, ocurrido durante los tres primeros años del período, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones, dentro de los noventa días siguientes al hecho que motivare la vacancia, hasta tanto el Presidente de la Junta Departamental asumirá interinamente las funciones de aquél. Si el hecho ocurriera durante los dos últimos años, será elegido un nuevo gobernador entre los miembros de la Junta Departamental por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, hasta completar el período”.

En este caso, el periodo de Juan Carlos Vera iba hasta el 15 de agosto del 2023; es decir, le quedaba menos de un año de gestión, por lo cual la decisión de quién tomará las riendas de la institución recae sobre la Junta Departamental.

Como ejemplo del procedimiento de selección del gobernador se tiene el caso de Hugo Javier González (ANR, HC), gobernador de Central, quien fue destituido por la Junta Departamental debido a que contaba con prisión domiciliaria, y luego eligieron a un sucesor de entre los ediles.

También el gobernador de Itapúa, Juan Schmalko (ANR, FR), renunció por cuestiones de salud faltando menos de dos años para culminar su gestión y los ediles eligieron a su sucesor. Otro ejemplo se da en la Gobernación de Amambay, en donde Ronald Acevedo (PLRA) renunció para candidatarse a la intendencia de Pedro Juan Caballero y también los ediles eligieron a su sucesor.

No hay votos

Al respecto, el presidente de la Junta Departamental, Juan Rojas (PLRA), indicó que ya llegó también al colegiado la oficialización de la destitución y, por lo tanto, él queda como encargado de despacho hasta tanto se llame a una sesión para elegir al sucesor de Juan Carlos Vera.

Agregó que están conversando entre los ediles departamentales para que el próximo martes sea elegido el sucesor y, de no darse los números, hasta ahora no hay. Él ocupará el cargo de manera provisoria por 30 días, como estipula la ley, porque la institución no puede quedar acéfala.

Por otro lado, indicó que toda está crisis política se pudo haber evitado hace dos años, cuando ellos denunciaron a Juan Carlos Vera ante el Ministerio Público por grosera malversación de los fondos COVID, pero que la fiscalía no hizo nada. “Encajonó” la denuncia, al igual que la presentada por el interventor Pablo Vera en setiembre pasado.