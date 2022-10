Itaipú: Riera dice que los que aparecen en la lista son solo “intermediarios”

Luego de que se diera a conocer que en la lista de beneficiarios del proyecto de ley que indemnizaría a exobreros de Itaipú aparecen altos funcionarios de la hidroeléctrica, fallecidos y hasta una excandidata a senadora por el cartismo en 2018, el senador Enrique Riera (ANR-Cartista) defendió dicha lista. En la reunión de la Comisión del Senador que se llevó a cabo hoy, justificó la presencia de estas personas en la nómina.

Riera sostuvo que si bien la duda ya prescribió, el proyecto de ley se hizo para compensar a las personas beneficiarias. “En los diferentes grupos de WhatsApp se dice ‘no hay que apretar más, no hay que negociar, fulano ya está negociando, a mí ya me cobraron y todavía no cobré’. Todas esas historias que yo comparto con ustedes en una reunión de mucha sinceridad porque creo que lo que defendemos son intereses ni siquiera nuestros”, manifestó.

“Nosotros no somos los que pagamos ni los que cobramos. Lo que hacemos es intermediar, acercar las partes”, dijo.

“Es cierto que hay intermediarios, no como nosotros que estamos cumpliendo una función legal, sino intermediarios particulares. Hay gente que por edad, por distancia, por conocimiento, etc, contrató abogados o delegó su derecho de cobro en algún dirigente sindical. Hay documentos firmados en los que se le promete ciertos porcentajes”, alegó.

“Comisionistas que iban a esperar en la esquina”

El senador insistió en su defensa acerca de por qué aparecen en la lista nombre de reconocidas autoridades y políticos.

“Eso es perfectamente legal, pero sin embargo debilito el interés. Queríamos poner en la ley, que en el momento del cobro, iba a ser personalmente, imaginariamente en la puerta del Banco de Fomento y el comisionista iba a estar en la esquina para intentar su cobrar su comisión, pero entonces iba a haber un trato directo entre el beneficiario y la entidad, una vez depurada la lista”, dijo.

“La ley hicimos para proteger a directores, que en honor a la verdad, los conocemos hace años y que creímos que con la ley, estarían blindados para pagar sin que el día de mañana le reclamen el cobro”, admitió.

Sostuvo que para que no se hable de un “negociado entre unos cuantos”, se decidió que: “El criterio fue amplio e incluyente. Meter a todos los que reclamaron y algún elemento de prueba tenía, pero siempre reservamos el momento final, en el momento del pago”.