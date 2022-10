Marito dice que no tiene datos sobre posible pedido de extradición de HC

Mario Abdo Benítez, presidente de la República, visitó este domingo los estudios de ABC TV para una entrevista en el programa En Detalles. Durante el encuentro conversó sobre varios temas actuales. Uno de ellos guarda relación con Horacio Cartes y su designación como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos.

Lea más: Abogado de Cartes minimiza posibilidad de extradición a EE.UU.

En ese sentido, el jefe de Estado se refirió a los trascendidos que hablan sobre un presunto pedido de extradición que EE.UU. estaría preparando. Abdo Benítez negó tener información y sostuvo que “hasta ahora” las medidas impuestas por el Departamento de Estado de ese país son migratorias, es decir, la cancelación de la elegibilidad de visas para Horacio Cartes y sus tres hijos.

Lea más: Fiscalía no pidió datos de Horacio Cartes a Estados Unidos porque hay investigaciones abiertas en Paraguay

También, siempre sobre el punto, Abdo aseguró que no va a ceder postura ante los Estados Unidos a la espera de que ese país tome más medidas en contra del expresidente Cartes. Recordó una vez más que el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, tuvo la cortesía de llamarle cinco minutos antes del anuncio contra Cartes para informarle sobre la designación.

Jura que no habrá “abrazo republicano”

Consultado sobre por qué se alió a Horacio Cartes en varias ocasiones desde la asunción de su administración, en 2018; el presidente de la República contestó que él “tuvo tiempos de inestabilidad” en los que tuvo que “generar cohesión”, y que no está arrepentido de haberlo hecho. Esto, en clara alusión a las amenazas de juicio político que sobrellevó el jefe de Estado en años pasados.

Además, Abdo Benítez expresó que el “abrazo republicano” es una tradición del partido.

Lea más: Arnoldo Wiens inscribe hoy precandidatura y ve muy difícil “abrazo” con Horacio Cartes

“Venimos de una tradición de ‘todos somos uno’. En mi caso hago una evaluación si me sirvió o no. El abrazo republicano yo no sé si me sumó o me restó. Hoy te digo que, como parte de mi desafío, voy a buscar una estrategia diferente”, manifestó el presidente de la República.

Al hablar siempre sobre la posible y tradicional unión colorada después de las internas del 18 de diciembre; y al insistir en que esta vez no habrá esa unión, precisó que “cuando se tienen principios diferentes el abrazo republicano ya no tiene razón de ser”.

Insistirá con PGN de Hacienda

El presidente de la República habló también sobre los pedidos de ampliación presupuestaria que sus propios ministros hacen en el Congreso. En esa sintonía, reconoció que existen voces discordantes dentro del propio Ejecutivo, pero que eventualmente siempre los presupuestos de su administración fueron “buenos” y que se ceñirá lo más cercano posible al documento preparado por Hacienda mismo para garantizar una calificación de grado de inversión para el país, que espera alcanzarse en 2025.

Lea más: Mario Abdo no se pone de acuerdo con sus ministros, asegura presidente de Diputados

“El Ejecutivo no puede tener dos voces, pero tiene, y es un problema que hay que afrontar. Les pedimos hoy (a los ministros) que si tienen un problema con su presupuesto que hablen con el Ministerio de Hacienda. (…) Ese es un problema que tengo, que tuve, y que tuvieron los últimos presidentes (que los ministros pidan más dinero)”, expresó.

Lea más: Veto a ampliación presupuestaria para el Ministerio Público

Poco que hacer con combustibles

En relación al precio elevado de los combustibles, Abdo Benítez dio a entender que hay poco que hacer en relación a la contención y reducción de los precios, ya que es el mercado el que los fija. “Tenemos poco margen de maniobra, a no ser que haya subsidios, lo que golpearía el PGN. Hay otros países que tienen fondos para este tipo de variaciones, propusimos eso al Congreso”, recordó.

Lea más: Petropar baja precios de combustibles y privados lo considera contradictorio

Además, añadió que en relación a los combustibles “el precio está casi estandarizado” y que “no se trata de buscar proveedores (para conseguir mejores precios)”. “Acá es libre mercado, no nos queda otra”, manifestó.

No habla de candidatos a Fiscalía General

Preguntado sobre si Carlos Arregui, actual miembro del directorio del BCP y extitular de Seprelad sería el elegido como eventual nuevo fiscal general del Estado, Marito contestó que no solo él está en consideración, sino que también varias otras personas a las que él considera capaces para el cargo, sin dar nombres.

Lea más: Candidatos a fiscal general: autoconvocados advierten que “controlarán” proceso de conformación de terna

Indicó que primero esperará la terna que debe enviar el Consejo de la Magistratura para el análisis correspondiente. Sin embargo, finalizó sosteniendo que la Fiscalía General del Estado debe ser más independiente y cumplir con sus funciones, y no recibir órdenes ni del Gobierno “ni de la calle España”, en alusión a Horacio Cartes y Sandra Quiñónez.