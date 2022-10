Santi Peña “depende de un patrón y es asalariado por él”, enfatiza Wiens

En una larga entrevista concedida anoche, Arnoldo Wiens debatió sobre sus propuestas electorales y la interna que existe dentro del Partido Colorado. Reiteró un discurso brindado días atrás, cuando indicó que él se debe a la dirigencia de la ANR y va a honrar a las bases coloradas.

Consultado con respecto a si ese discurso se puede interpretar como que el de Santiago Peña sería un gobierno de gerentes y el de Wiens de seccionaleros, indicó que así es. “Es uno de los contrastes más marcados en este proceso, el modelo de estos dos movimientos mayoritarios en esta justa electoral del 18 de diciembre”, consideró.

Wiens: “No tiene autonomía”

“Él (Peña) no tiene autonomía. Él depende de un patrón, el que fue presidente de la República (Horacio Cartes), sigue siendo asalariado por esa persona, se debe a él. Yo me debo a la dirigencia que me va a hacer candidato a la Lista 1 de la presidencia de la República”, planteó.

En otro momento, aseguró que él solo se debe a sus correligionarios y será leal a quienes luchen con él durante estas elecciones.

“Yo no tengo empresas, no le debo favores a nadie en ese sentido, sino que soy una persona coherente, consciente, agradecida y leal para aquellos que luchan para que lleguemos al poder”, consideró.

Así también, reiteró que siempre será leal a sus seccionaleros.

“La justa electoral siempre es una lucha, una lucha por principios, nadie te regala ningún espacio y lo que se espera, lo mínimo, es que el que caminó a tu lado, el que luchó para que llegues, sea considerado”, planteó.