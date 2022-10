Santi Peña reprocha “mentiras” pero olvida sus groseras contradiciones

1) Contra docentes

“Yo estoy en contra de los que mienten y acá los únicos que mienten son ellos”, dijo hace un par de días el precandidato cartista, Santiago Peña (ANR, HC) en un video, tratando de salir al paso de sus propias expresiones criticadas. Para zafar del escarnio, intentó atribuir a sus adversarios o a la prensa la interpretación presuntamente equivocada de sus dichos. Esto manifestó: “De hecho hay más docentes de los que el sistema necesita y más escuelas de lo que el sistema necesita”, había expresado durante una entrevista en Mega TV, aunque luego intentó corregirse y esgrimir que fue “sacado de contexto”.

Sin embargo, en lo que refiere a educación y el sector docente, no solo lo condenan sos propias expresiones, sino sobre todo sus acciones. Gremios de maestros acusan al Gobierno de Horacio Cartes y a su exministro de Hacienda de promover descuento de salarios por participar de protestas y de haber propiciado el déficit de la caja de jubilaciones de docentes al haber tocado fondos que la sostenían.

2) Beto y Calé, de “expertos en fraudes” a referentes de HC

Algo que intentaron borrar sin éxito de la “memoria colectiva mediática” es el “misil” que disparó Santiago Peña contra sus entonces adversarios en las internas presidenciales del 2017 cuando cayó derrotado ante el actual mandatario Mario Abdo Benítez. Peña había manifestado: “En su sector (en el de Abdo) están los (Calé Galaverna y Beto Ovelar) expertos en fraude (electoral)”. Dichas expresiones fueron titular principal de uno de los medios del exmandatario, para luego ser borradas cuando los senadores Galaverna y Ovelar se pasaron al cartismo.

El 18 de noviembre del año pasado publicó en sus redes sociales una fotografía con en la casa de Galaverna, con elogio incluido.

Recordemos que el senador ahora cartista dudaba en el 2017 de la “idoneidad” de Peña. Afirmaba que era un “cuento”. Ahora cambió su discurso: Calé dice que es un candidato con el que supuestamente podrían “ganar por goleada” en las elecciones.

3) Quiso hacer leña de su “árbol que da frutos”

Santiago Peña negó también sus expresiones sobre el ya fallecido senador cartista Oscar González Daher (OGD) y en su momento declarado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU. Peña había elogiado a González Daher de esta manera: “Querido Óscar (González Daher), mucho se te cuestiona, pero solamente al árbol que da frutos se le tiran piedras y hay que mencionar y no tenemos que cansarnos de repetir que a nadie le regalan haber sido presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional (...)”, había dicho Peña en el 2017 en momento en que saltaban los audios filtrados que ponían de rodillas a jueces, fiscales y víctimas de procesos.

Luego dijo en una entrevista en Radio ABC Cardinal 730 AM: “Yo no le defiendo, nunca le defendí”. Sin embargo, en el programa A La Gran 730 AM volvieron a pasar el audio de 2017 y ante la clara evidencia justificó: “Yo relaté el currículum político de él. Que él tenga deudas con la justicia no me corresponde a mi defenderle”, alegó.

4) Negó que exista lavado de dinero en Paraguay

Otras de sus frases cuestionadas del presidenciable cartista Santiago Peña se refieren al lavado de dinero. En una entrevista en el programa En Detalles por ABC TV, Peña afirmó que en Paraguay no existe lavado de dinero y que no le preocupaba el contrabando de cigarrillos hacia el Brasil.

Concretamente se le preguntó: “¿Vos decís que acá no tenemos lavado de dinero vinculado al contrabando de cigarrillos”, a la cual respondió: “No hay lavado de dinero”.

Hay que mencionar que a inicios de este año se filtró un informe de inteligencia del Gobierno (Seprelad) que señala que una “red” de empresas del expresidente Horacio Cartes supuestamente estaría ligada al lavado de dinero vinculado con el contrabando de cigarrillos, caso sobre el cual no se conoce si hay investigación abierta en la Fiscalía y menos sus avances. En dicha entrevista, Peña también dijo que no le preocupa el contrabando de cigarrillos hacia el Brasil, sino solamente el que ingresa a Paraguay.

5) Dijo no ser empleado de HC, sin embargo cobraba millones

En una entrevista en el año 2020 concedida al diario Última Hora, Santiago Peña había negado ser empleado del expresidente Horacio Cartes, diciendo textualmente: “Yo no soy ni abogado de Horacio Cartes ni trabajo en las empresas de Cartes”. Sin embargo, la planilla de cobros del Banco Basa, propiedad del grupo Cartes, le desmentían, según lo reveló el asesor de la Presidencia de la República Mauricio Espínola (ANR, oficialista). El funcionario del Palacio de López ventiló una planilla de cobros que consignaba que Peña recibió mensualmente entre 2018 y 2021 más de US$ 1,5 millones de Banco Basa. Ante la divulgación de los documentos , Peña no tuvo otra opción que reconocer como válidos y enojado presentó una denuncia penal ante la fiscalía de Sandra Quiñónez contra Espínola por haber revelado dicha información.

La denuncia del ex ministro de Hacienda Santiago Peña corrió con llamativa celeridad y fue designada para atenderla la fiscala Luz Guerrero.