Senado reclama al TSJE permitir auditorías de la Contraloría, judicializadas desde el 2014

El proyecto de resolución, no vinculante, fue presentado por el senador Daniel Rojas (PLRA) quien dijo que a casi un mes del trágico suceso, aún no se tiene un informe, como corresponde a la ciudadanía y los organismos de control, sobre las posibles causas del incendio o la hipótesis más creíble sobre la misma.

También cuestionó que la administración de la Justicia Electoral, no es auditada desde el 2014, al no permitir el ingreso de la Contraloría General de la República, por una acción judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia, por el presidente del ente el ministro Jaime Bestard (ANR, HC) y los ex ministros electorales Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF).

Semanas atrás el mismo senador planteó llevar a juicio político a los actuales ministros del TSJE Bestard , Cesar Rossel (PLRA) y Jorge Bogarín González (Independiente). Estos dos últimos prometieron abrirse al control durante sus exposiciones como candidatos al cargo.