Tibia reacción en Diputados sobre eventual juicio político a Fretes

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA, efrainista) dijo que posiblemente recién en mesa directiva y en bancada el lunes estarían analizando la posibilidad de plantear un juicio político contra el presidente de la Corte, Antonio Fretes por la presunta vinculación con el caso Hijazi. “La próxima semana vamos a estar analizando eso”, dijo e insistido respecto a si estarían acompañando un eventual planteamiento de juicio político refirió: “Si merece, sí”.

Lea más: Hijo de ministro de Corte niega tráfico de influencias en contrato con Hijazi

Ayer, al ser consultado sobre el proceso de selección de nuevo Fiscal General del Estado había dicho que le parecía importante la renovación, ya que “la justicia está secuestrada” en nuestro país, que la denuncia sobre Fretes es uno de los “motivos por los cuales uno supone que es así (sometimiento de la justicia)”.

No obstante, también otorgó el beneficio a la duda al presidente de la Corte, cuyo hijo incluso firmó un contrato con el hijo de Kassem Mohamad Hijazi para intentar frenar el pedido de extradición a los Estados Unidos.

“Realmente lo ocurrido en esta situación da mucho que pensar. Escuché también las declaraciones del ministro Fretes negando de que él haya solicitado una coima y lo que él (su hijo) hizo, lo hizo de manera independiente”, sostuvo López.

Debió salir hace rato, dicen

La diputada Kattya González (PEN) fue más tajante en su repudio a Fretes y recordó que desde su época como activista en gremios judiciales ya venían denunciando el manejo de la justicia a manos de los ministros de la “vieja camada”. En su caso, si bien ve claro que Fretes hace tiempo debió ser echado, dijo que para el juicio político dependen de la voluntad de las bancadas mayoritarias.

“Sin lugar dudas amerita el debate y la construcción de mayoría ante una renovación de la Corte”, sostuvo sobre trabajar para un juicio político, que también será importante para “que se envié un mensaje a los demás ministros” de que este tipo de manejo ya no puede ser tolerado. Remarcó que el hecho de que falte poco tiempo para que terminen el mandato de Fretes no es impedimento para un juicio político.

“En realidad la salida de Fretes se tendría que haber dado hace muchos años. Él forma parte de la camada de ministros (de Corte) junto a Víctor Núñez, Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, José Raúl Torres Kirmser, que en realidad es un secreto a voces de la manera en la cual operaban. No es nuevo el hecho de que personas ligadas al entorno de estos ministros tengan que ver con casos judiciales”, dijo,

Lea más: La Corte le da una “manito” a Bajac para trabar el inicio de su juicio oral y público por coima

Acotó que “antes por ejemplo cuando estaba Torres Kirmser, todos sabían que tenían que hablar con ‘Raulito’, su hijo y en el caso de Fretes este Amilcar y otras personas vinculadas al mismo” y que tanto Fretes como los demás ministros hace tiempo tienen motivos suficientes que ”ameritaban juicio político por mal desempeño en sus funciones y otros por prevaricato en algunos casos”.

González insistió en que este nuevo caso alerta que el esquema sigue igual y reprochó la falta de investigación por parte de la Fiscalía, que tuvo acceso a las pruebas tras el allanamiento a celdas en la Agrupación Especializada tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Lea más: Fiscala general dice que nada sabe y el adjunto contradice a Lezcano

“En el caso particular, por qué no se abrió una investigación. Si (Fretes) sabía, por qué no hizo la denuncia y hay demasiadas cosas que no hilan. El hecho de haberse hecho un allanamiento en el penal y se haya incautado determinada documentación y celulares donde supuestamente existen amenazas que él niega haber recibido y porqué estas evidencias están hoy en manos de la justicia norteamericana y porqué no en manos de la justicia paraguaya”, cuestionó.

Colorados en silencio

Si bien el precandidato oficialista a presidente de la República, Arnoldo Wiens (ANR, Fuerza Republicana) se posicionó exigiendo la inmediata renuncia o destitución de Fretes, desde la bancada colorada oficialista en Diputados aún no se pronunciaron sobre un eventual respaldo a un proceso de juicio político.

Mayor es el silencio de parte de los bancada de Honor Colorado, cuyos votos son claves para frenar cualquier planteamiento de juicio político. Hay que recordar que el cartismo tiene 27 miembros en su bancada, requiriendo apenas un votos más para enterrar cualquier pedido de juicio político, que requiere para su aprobación en Cámara de Diputados de mayoría absoluta de dos tercios (53 votos en el caso e que estén los 80 presentes).