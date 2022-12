Aumento salarial para actuarios y rabona

El proyecto de ley busca designar a los secretarios de los juzgados de Paz en carácter de actuarios especializados en los juzgados de Paz en lo Civil, Comercial, Penal y de Niñez y Adolescencia. Asimismo, se busca establecer que los designados actuarios con competencia perciban los beneficios que tienen secretarios quienes actualmente perciben G. 4.135.750 y, de confirmarse el aumento, pasarán a ganar G. 12.135.750.

El Poder Ejecutivo sustenta su objeción y señala que el proyecto no fue canalizado por Hacienda y que no se previó el impacto presupuestario. Sumado a que dicen no contar con los recursos necesarios para poder plantear el aumento.

El promedio de aumento mensual sería de G. 743 millones con un impacto anual de G. 9.750 millones para el pago de funcionarios y personal contratado que se financiarán con recursos del Tesoro, es decir, con recursos aportados por el contribuyente.

El texto de la objeción también menciona que se estaría transgrediendo el principio general de la responsabilidad fiscal, ya que estaría perjudicando la estabilidad macroeconómica y que no se cuentan con los recursos necesarios.

La Cámara Alta también pondrá a consideración un proyecto de resolución por el cual busca suspender la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, del día jueves 15 de diciembre del 2022, a tres días de las elecciones internas del 18.

Rechazaran proyecto para publicitar sesión

A pedido de la comisión de Legislación, Codificación y Justicia de la Cámara de Senadores, el pleno del Senado rechazará hoy, en sesión ordinaria, prevista para las 9:00, el proyecto de ley que establece además de la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de Ministros las sesiones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La comisión recomendará al pleno el rechazo del proyecto considerando que la modificación fue realizada sobre una ley ya derogada. Se propuso inicialmente modificar la norma que viene de Diputados y fue presentado por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), pero en mayoría y por unanimidad se resolvió dictaminar por el rechazo.

Pretendían que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura transmita todas sus sesiones en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía.