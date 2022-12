“Mientras Consejo de la Magistratura se integre con la clase política seguirá el mismo derrotero”

El doctor Luis Escobar Faella, ex fiscal general del Estado de 1992 a 1995, reconoció que el proceso de selección para la jefatura del Ministerio Público ganó un poco más en transparencia. No obstante, añadió que “eso no significa que haya ganado en eficiencia”. Resaltó que la elección para fiscal general es “un hecho político”, por tanto, a partir del momento que el Consejo de la Magistratura se integra con miembros de la clase política “seguirá el mismo derrotero”.