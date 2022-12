Solo quienes estuvieron en la fila hasta las 17:00 podrán votar

Al acercarse el cierre de la votación, la jueza electoral de la Capital Fabiana Marín aclaró que solamente tienen la posibilidad de votar todos los que estuvieron en la fila hasta las 17:00.

Quienes llegaron un minuto después ya quedaron fuera de la actividad electoral.

La jueza indicó que este es “un momento muy sensible en cuanto a proceso de votación”, pues dentro de un rato más se realizará el escrutinio público, y luego se procederá a terminar el expediente electoral. “Además se deberá lacrar la documentación y remitirla a cada tribunal independiente de cada partido y nucleación”, aclaró la jueza electoral.

Traslado de documentos

Esos documentos estarán bajo resguardo de los miembros de mesa, que tienen que gestionar con la policía el traslado de los papeles para su posterior juzgamiento.

Enfatizó que no se podrá extender el horario en colegios, pues este está establecido por cronograma electoral.

Con respecto a las denuncias sobre acompañamientos a la máquina para votación, Fabiana Marín reconoció que hay actuaciones “que pueden generar malos entendidos; la ley es muy específica en ese sentido”.

Aclaró que solamente las personas que no puedan votar por tener impedimentos físicos pueden ser ayudadas, haciéndose valer de alguna otra persona de su confianza.

No entender a la máquina no es válido

No obstante, aclaró que la ley solo se refiere a quienes no pueden votar, “no a los que no saben votar o no entienden”.

Puntualizó que los miembros de mesa no pueden acompañar al elector, pues no está dentro de sus atribuciones.

En cuanto al límite prudencial de tiempo que pueda demorar una persona en el cuarto oscuro, este tiempo queda a cargo de miembros de mesa.

Marín reportó que en el juzgado de capital todavía no recibieron denuncias de faltas electorales, pero resaltó que sí podría haber este tipo de denuncias en otros juzgados del país. “Todavía no pasaron reportes; eso se da al finalizar el escrutinio. El tema del doble voto se sabrá con posterioridad a las elecciones, cuando se haga el cruzamiento de padrones”, indicó.