“Alguna novedad habrá” desde Estados Unidos, estima Acevedo

El precandidato a la presidencia del movimiento Nueva República, Euclides Avedo, exministro del Interior, dijo hoy que en las elecciones internas partidarias no hubo mayores sorpresas. “Creo que los márgenes de diferencias tanto de los resultados, como de la participación no escaparan a los pronósticos hechos por los conocedores de estas contiendas electorales”, dijo.

Así también, sostuvo que se demostró que el Partido Colorado tiene una estructura “formidable” y que su participación de 1.200.000 de votos “es porque, muy inteligente se le hizo participar a los candidatos a presidente de seccional, que son los que mueven realmente el aparato electoral”.

“Está demostrado también que el aparato electoral no es invencible. Mario Abdo Benítez le llegó a ganar a Horacio Cartes, y ahora Cartes a Abdo estando Abdo en el poder”, apuntó.

Sobre declaraciones de significativamente corruptos

En cuanto las designaciones de Horacio Cartes y Hugo Velázquez como significativamente corruptos por parte de Estados Unidos, Euclides cree que alguna novedad habrá.

“El viento norte, el viento boreal, es continuo, no es que desaparece. Creo que lo que inicia tiene que culminar. Quizás no con con la celeridad que quisiéramos. Evidentemente algo tendrán que hacer. No creo que repiten un fracaso tipo Afganistán, tipo Vietnam, por lo tanto alguna novedad habrá con toda seguridad”, dijo.

Replantear una fórmula opositora

Para Acevedo, la Concertación no cumplió con su objetivo principal y no convenció a la mayoría esperada.

“La Concertación es un modelo de concertación que de alguna manera maquilló o legitimó una interna liberal. Evidentemente aquí hubo la mayor participación de votos liberales. La Concertación como oferta política no despertó la curiosidad deseada”.

“Se debería replantear una fórmula opositora que no solamente busque ganarle al Partido Colorado, sino ganar a un modelo político de prebendarismo, de copamiento, de dominio hegemónico de las estructuras e instituciones republicanas. Es decir, luchar contra un modelo que ya está caduco, o por lo menos, siendo caduco, ya no es presentable no podemos seguir siendo manejados por la corrupción, la impunidad”, subrayó.

Concertar con el adversario

“Ahora va a empezar el proceso electoral en serio. Lo anterior fue una especie de pretemporada agitada y alarmante. La Nueva República no se aparta de su estrategia inicial, cual es, la convocatoria de todas las fuerzas democráticas alrededor de un proyecto que no tiene ninguna rigidez ideológica, sino todo lo contrario, que sí nos permita desalojar no solo a los poderes fácticos sino a sustituir un modelo por otro”, sostuvo.

“La ciencia política actual obliga al diálogo, a la negociación y al pacto. Hay que concertar con el adversario político, pero que no es tu enemigo. Recurrir al diálogo pero no a escondidas, sino públicamente”, dijo.

Candidatura enemiga

Consultado acerca de cuál candidatura es la enemiga, afirmó: “Cualquier candidatura que busque la hegemonía de su sector, que sea exclusivo, excluyendo al resto “ñandénte la ñamandába”. Aquella candidatura que busque la exclusión, la perpetuidad y la continuidad de ese modelo, ese es el principal enemigo, no de nuestra propuesta sino del país”.

¿Cómo llegará el Partido Colorado?

“Fracturado, y no hay forma en que pueda unirse. Habrán oportunistas que busquen las sombras del poder, pero acá hay que estar en contra de los clanes que buscan perpetuar con un modelo económico que ya se demostró que es un fracaso”, señaló.

“Yo voy a ganar con votos colorados y voy a gobernar con colorados, colorados republicanos, de la misma manera que lo voy a hacer con liberales. Creo que hay que convocar a las fuerzas republicanas que están en contra de los clanes continuistas”, anunció.