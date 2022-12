Las afiliaciones fraudulentas son una constante antes de las elecciones

La aparición sorpresiva de electores en padrones electorales de los partidos políticos, sin su consentimiento, generalmente se denuncian en las redes sociales. Luego son replicados en los medios de comunicación (ver facsímil), sin embargo, un porcentaje pequeño de esas denuncias llegan hasta el ámbito legal. Se tiene registro de que veinte personas recurrieron al Poder Judicial para poder ser excluidas del padrón de la ANR.

De estas veinte, siete acciones de Habeas Data fueron tramitadas ante juzgados del fuero Civil y Comercial, cinco acciones de Habeas Data ante juzgados penales de Garantía ordinarios, tres acciones de Habeas Data ante juzgados del fuero de Niñez y Adolescencia, tres acciones de Habeas Date fueron ante juzgados Penales de garantía especializados en Delitos Económicos, una acción de Habeas Date se tramitó ante un juzgado del fuero Laboral y otra ante un juzgado Penal de sentencias.

Para el abogado Gerardo Paciello, quién impulsó diversas acciones judiciales contra la ANR, es urgente que la Justicia Electoral asuma un rol más activo contra las afiliaciones masivas y supuestamente fraudulentas que se realizan en el padrón colorado. Recalcó que también urge aprobar en el Congreso una ley de Protección Integral del Datos. “En nuestro país está normalizado el uso indebido de datos privados, toleramos que nos llamen de las telefonías, de casa de créditos y que nos afilien a partidos políticos. Incluso cuando voy a pedir mi RUC a Tributaciones, ellos toman mis datos biométricos”, añadió.

Paciello recordó que cuando accionó contra la ANR para acceder a las planillas de afiliación, no pudieron identificar la fuente de los datos. En cambio promovieron junto a su equipo una demanda para demostrar que no hubo consentimiento y que hubo una producción de documentos no auténtico, es decir, falsificación.

Indiferencia del TSJE

Lamentó que el TSJE no asuma el rol de control sobre la ANR, alegando la independencia partidaria. Sin embargo, afirma que en cualquier “país serio”, los tribunales electorales sí toman intervención ante las denuncias sin esperar que se llegue a una demanda judicial.

Subrayó que por ello es importante impulsar una ley de protección integral de datos adecuada a los estándares actuales de la Organización de Estados Americanos, de EE.UU. y de la Unión Europea. Este artículo fue elaborado en alianza con Tedic en el Bootcamp “Elecciones y tecnopolítica”. (Mañana la segunda entrega).