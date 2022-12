Concertación excluyó de su padrón a más de 150.000 electores en internas

La Concertación Nacional excluyó a más de 150.000 electores que formaban parte de su padrón electoral para las elecciones internas simultáneas del 18 de diciembre pasado. Según el titular del TEI concertacionista, Rafael Rojas, de las 150.000 exclusiones que se realizaron, entre 2.300 y 2.500 fueron por habeas data, otro grupo por solicitudes vía nota. También se excluyeron a policías, militares, funcionarios judiciales y del Ministerio Público que no están habilitados para votar en las elecciones internas.

Las presentaciones de pedidos de exclusión del padrón electoral de la Concertación se dio luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en julio pasado, reconociera al conglomerado de partidos y movimientos políticos y habilitara el uso del Registro Cívico Permanente (RCP) como base del padrón electoral para su internas.

Colorados cuestionan uso de padrón nacional

Los colorados cuestionaron el uso del padrón nacional alegando que los partidos y movimientos políticos deben realizar sus internas con sus respectivos afiliados.

A finales de noviembre, los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, Luis Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Manuel Diesel remitieron una nota al titular del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación Nacional para ser excluidos del padrón.

Martínez Simón, quien está en ejercicio de la presidencia tras el permiso “por motivos de salud” de Antonio Fretes, pidió en su nota ser excluido del padrón electoral que utilizará la Concertación no así del padrón que se utilizará en las elecciones presidenciales de abril del 2023.

La misma exigencia no llegó para alrededor de 41 fiscales y 30 jueces que votaron en las últimas internas municipales coloradas del 2021, pese a que tienen prohibido sufragar o siquiera estar afiliado a un partido político.

La ANR tenía a 258 fiscales inscriptos en su padrón, de los cuales 41 votaron en las últimas internas coloradas municipales del 2021. Nada se sabe de la denuncia que, por esta razón, fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En julio del año pasado varios ciudadanos alertaron a través de las redes sociales que fueron afiliados al Partido Colorado sin haber dado su consentimiento. En busca de salvar la situación, el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, señaló que la “afiliación” masiva se dio debido a que la página de la nucleación fue “hackeada” por gente inescrupulosa.

Ley de protección de datos personales

En la Cámara de Diputados se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley de Protección de Datos Personales con el que se busca –entre otras cosas– evitar que se vulneren los datos de las personas.

El presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, Sebastián García (PPQ), señaló que el proyecto de ley de protección de datos personales habla del daño y perjuicio cuando se violan los derechos a la protección de datos personales.

El proyecto original considera falta grave la utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con el propósito para el cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.

Para este tipo de faltas se fija multa de hasta 35.000 jornales mínimos (G. 3.433 millones) para actividades diversas no especificadas en la República del Paraguay y la suspensión para el funcionamiento de la base de datos de uno a seis meses. En caso de reincidencia, podrá decretarse la clausura de la base de datos, sin perjuicio de la aplicación de una nueva multa. El proyecto que fue presentado el 5 de mayo del 2021 cuenta con dictamen de aprobación con modificaciones de la comisión de Relaciones Exteriores.

Solicitar un habeas data

El procedimiento para pedir la exclusión del padrón de cualquier agrupación política a la cual fuiste incluido de manera fraudulenta es pedir un habeas data.

Esto permite que seas excluido de los registros sin el reconocimiento de haber pedido o aceptado ser parte del partido a través de una afiliación. Es decir, con esto no reconoces haber firmado una afiliación.

Este artículo fue elaborado en alianza con Tedic en el Bootcamp “Elecciones y tecnopolítica”.