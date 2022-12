Cuestionan falta de voluntad para controlar el dinero sucio

El senador Enrique Salyn Buzarquis indicó que lo mas grave de todo no es lo que se declaró o no se declaró en las rendiciones de cuentas de los precandidatos de los partidos y movimientos políticos, sino el dinero sucio que se mueve en las campañas proselitistas.

Las palabras del senador liberal fueron vertidas luego de las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) quien reveló que el líder de su movimiento Horacio Cartes repartió plata “de forma equitativa” para todos los precandidatos de su sector político.

“El problema de fondo acá es el lavado de dinero, la montaña de dinero del contrabando de cigarrillo, el lavado de dinero, el dinero del narcotráfico y todos los tráficos habidos y por haber”, indicó el legislador.

Manifestó que, si la Fiscalía se decide a investigar a profundidad, cree que saltarán hechos bastantes graves, complicados y que, para ello, la investigación en la Fiscalía y los organismos financieros de control tienen que funcionar.

Falta de voluntad

“No hay voluntad real para controlar el financiamiento real de todo el dinero sucio de la mafia que habrá corrido, especialmente en esa lista (del cartismo)”, expresó el parlamentario.

También dijo que si el jefe de ellos, en alusión a Cartes puso todo el dinero que Ovelar confesó, obviamente que no van a decir cuánto dinero pusieron. “No van a decir: del lavado de dinero y ramos generales nosotros pusimos tantos millones de dólares para la campaña y de eso le tocó a cada senador, obviamente que no van a poder declarar eso, y no lo van a hacer”, refirió el legislador quien busca su reelección como senador para el próximo periodo legislativo.

Modificación de la ley

Acerca de la necesidad de realizar ajustes a la ley de 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político” para que el dinero que circula en las campañas electorales pueda tener una trazabilidad real, Buzarquis indicó que nada se podrá hacer si no hay voluntad para investigar el dinero sucio.

“Se puede modificar la ley todo lo que quieran, pero si no hay una voluntad política de investigar el origen de los bienes y el dinero de cada uno e investigar cuánto realmente se gastó, se puede cruzar información, publicidad y cartelerías e investigar todo, pero no hay voluntad, entonces mas que una cuestión de ley, dependerá del interés de las instituciones.