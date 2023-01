No hay abrazo pero sí la orden de Abdo, afirman

“De hecho que si Marito ahora no está hablando con Santi (Peña) -no sé si hablaron por teléfono o no- o con Horacio (Cartes), no significa que Mario Abdo Benítez no esté apoyando la lista 1″, dijo el diputado Ángel Paniagua, que remarcó que él personalmente recibió la directiva del mandatario de trabajar por el Partido Colorado.

“El Presidente de la República en su momento les ha convocado a los gobernadores, senadores y diputados que han ganado por Fuerza Republicana y él ha dicho que se trabaje por la lista 1, la ausencia de ayer no sé, pero Mario Abdo Benítez ya nos dijo que trabajemos por la lista 1″, insistió Paniagua, considerando además que no es necesario que Abdo y Cartes se muestren abrazados después de todo lo que se dijeron en las internas.

Paniagua, a diferencia de gran parte de la cúpula de Fuerza Republicana, sí asistió ayer a la proclamación y asunción de nuevas autoridades del partido y forma parte de la nueva bancada unificada de la ANR en Diputados.

“Todas las internas -y hablo exclusivamente del Partido Colorado- han sido así, incluso algunas internas han sido más sangrientas. El abrazo en sí no es necesario, lo necesario es unificar criterios, que haya acuerdo dentro de la dirigencia para que haya unidad”, sostuvo ayer el titular de la Comisión Permanente que estimó que “la base tenemos que unir” y que en ese sentido están en buen camino.

También consideró pertinente que Cartes le llame a Abdo Benítez, ya que “el diálogo es lo último que tenemos que cerrar”, ya que “lo único que se necesita y se impone es la unidad del partido”.

“Si no hay unidad es imposible que el partido permanezca en función de gobierno”, finalizó diciendo el diputado colorado oficialista.