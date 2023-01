Soledad Núñez: Concertación sigue abierta a otros sectores

La candidata a vicepresidenta de la República por la Concertación, Soledad Núñez, conversó con ABC Cardinal con respecto a la posibilidad de una reunión con el sector que lideran Euclides Acevedo y Jorge Querey. Aseguró que -a pesar de que hasta el momento no se dio el diálogo- las puertas para eso están abiertas y está segura de que se dará en el transcurso de la campaña.

En estos días -señaló- se realizaron reuniones con los distintos candidatos de la Concertación para iniciar los trabajos de campaña en lo que refiere a la articulación de lo que serán las elecciones.

En el caso de personas muy cuestionadas como Dionisio Amarilla, aseguró que forma parte de la lista de la Concertación, electo e integrado al trabajo por la campaña en el Departamento Central, más allá de las diferencias.

Ante la comparación con lo que sucede en el Partido Colorado, aseguró que no hay similitudes teniendo en cuenta que en la Concertación, a pesar de esas diferencias, siempre se trabajó bajo el respeto con los demás sectores, cosa que -según observó- no pasó en el Partido Colorado.

Captar el voto colorado disconforme

Con respecto a la difícil tarea que tiene la Concertación de captar votos colorados disconformes, señaló que lo que está cambiando en la mentalidad de la gente es saber que la actual situación de la educación o la salud es causa del actual modelo de gobierno del Partido Colorado y que el camino para el cambio es la alternancia.

Aseguró que también están trabajando en ganar la confianza de aquellos sectores que no están vinculados con ningún sector político y anunció que este fin de semana inicia una gira nacional de trabajo con los distintos equipos políticos del país.

Sobre la participación en debates, aseguró que tanto ella como el candidato a presidente, Efraín Alegre, están ansiosos por participar de esos encuentros y contrastar las propuestas de los modelos que plantean.

“Las propuestas están del lado de la Concertación”

También señaló que se viene trabajando en un programa de gobierno de la Concertación que será presentado a finales de febrero para que toda la ciudadanía conozca el planteamiento que pretenden aplicar para el mejoramiento de la condición de vida de los paraguayos.

Soledad aseguró que es la Concertación la que puede hablar de propuestas políticas, teniendo en cuenta que a los colorados “ya los conocemos por los hechos que vienen demostrando durante décadas en el poder”.

Ante los cuestionamientos que se hacen a su pasado en el gobierno cartista, aseguró que el mismo gobierno de Cartes deshizo los cambios instalados por su gestión al frente de la entonces Senavitat, hoy Ministerio de Urbanismo. Aseguró que el que forma parte del engranaje cartista es Santiago Peña y no ella.

Con respecto a las críticas que se hacen a la forma de ser del candidato Efraín Alegre, al que se califica de autoritario y de no escuchar las críticas, aseguró que esa no es su experiencia en el tiempo de trabajo con Efraín. Señaló que no tranzar en los principios no es lo mismo que ser autoritario.

¿Efraín fue invitado a la Embajada de Estados Unidos?

Consultada acerca de la convocatoria que habría recibido el candidato a presidente Efraín Alegre a la Embajada de los Estados Unidos, aseguró que no tiene precisión al respecto, aunque de darse sería a solicitud del Gobierno estadounidense.

Soledad Núñez aseguró que son conscientes de la importancia de los EE.UU. en su relacionamiento con el Paraguay y señaló que conversaría con Efraín esta misma tarde acerca de esa cuestión.

En cuanto a la posibilidad de que haya interés acerca de las posturas de Efraín sobre entablar relaciones con China Continental, aseguró que no hay ninguna decisión tomada pero que como todos los temas de interés para el país son objeto de conversaciones en el interior de la Concertación, para ser aplicadas en caso de llegar al gobierno.

