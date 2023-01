Efraín condenó impugnación a candidatura de Lugo

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, condenó en su cuenta oficial de Twitter la impugnación de la candidatura de Fernando Lugo a la senaduría, presentada por un dirigente de un movimiento interno de su partido.

En su posteo, Alegre aseguró que “algunos intentan, a través de chicanas, detener la voluntad de un pueblo que pide a gritos un cambio. Presentan impugnaciones sin ninguna base jurídica, porque están desesperados, sabiendo que el tiempo de la mafia en este país se está terminando”.

Lea más: Impugnación a Lugo no tiene legitimación activa, según Rolón Luna

Alegre continuó en un hilo diciendo: “Pero no podrán vencernos, porque no solo la ley está de nuestro lado, sino también todo el pueblo paraguayo. Por mucho que intenten cortar una o mil rosas, no podrán detener la llegada de la primavera”.

El hilo de la red social del candidato opositor concluye: “Con el Presidente Lugo, con vos y con todos los compatriotas decentes, el cambio ya llega! (sic)”.

Lea más: Impugnación de candidatura de Lugo “es un operativo del cartismo”, denucia apoderado liberal

Lea más: Tildan de “antidemocrático” impugnar a Lugo