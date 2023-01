Cartes tiene participación del 87% en frigorífico sancionado

La participación accionaria del expresidente Horacio Cartes, recientemente sancionado e incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU., dentro del Frigorífico Chajhá SAE es del 87 por ciento. Así lo revela el prospecto del programa de emisión global de bonos por US$ 100.000 registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 21 de octubre de 2022.

El documento detalla que la empresa se constituyó con un capital social de G. 380.000 millones, de los cuales se integró G. 238.960 millones. De esta cifra el exmandatario, declarado el 22 de julio del 2022 “significativamente corrupto por EE.UU., participa con G. 207.690 millones, representando el 87 por ciento, mientras que el 13% restante, G. 31.270 millones corresponde a Maris Franca Lorens Antognoli.

Ingresos en US$

En otra parte del registro ante la CNV con relación a los factores de riesgos menciona que los ingresos de la sociedad serán percibidos en dólares y que los pasivos de la misma, en su mayoría, también estarán expresados en dólares americanos.

Frigorífico Chajhá SAE, sin embargo, también está incluido desde el 26 de enero último en el listado de sancionados por EE.UU. La compañía está vedada, al igual que Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, a operar en moneda americana en todo el planeta. “Ellos no pueden tener cuentas bancarias en dólares en ninguna parte del mundo. No pueden hacer giros, transferencias, pagos ni tener tarjeta de créditos en dólares. A partir de ayer (por el jueves) ellos (Cartes y Velázquez) no pueden hacer ningún tipo de transacción financiera con esa moneda”, dijo el viernes último a ABC el abogado especializado en derecho económico y litigante en el país norteamericano, Marcio Battilana.

Ciertas transacciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió un permiso en el cual se refiere exclusivamente a ciertas transacciones relacionadas con el Frigorífico Chajhá SAE. Se trata de la Licencia General N° 5 (GL) 5 en el cual se detalla a través de cinco puntos las operaciones autorizadas para dicha compañía.

Un punto importante y destacado dentro del permiso es que para ninguna de las transacciones están autorizadas personas de los Estados Unidos.

El Frigorífico Chajhá SAE está autorizado a través de la (GL) 5 a ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o transferencia o la facilitación de la desinversión o transferencia, de deuda o capital de Frigorífico Chajhá a una persona no estadounidense hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023.

GL 5 también autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para facilitar, compensar y liquidar transacciones de deuda o capital de Frigorífico Chajhá que se colocaron antes de las 4:00 PM, hora del este, del 26 de enero de 2023, hasta las 12:01 AM, del 27 de marzo de 2023.

GL 5 también autoriza ciertas transacciones que normalmente son incidentales y necesarias para la liquidación de contratos celebrados antes de las 4:00 PM, hora este, del 26 de enero de 2023 y que están vinculados a la deuda o el capital de Frigorífico Chajhá, hasta las 12:01 AM, hora del este, del 27 de marzo de 2023, siempre que los pagos a una persona bloqueada se realicen en una cuenta bloqueada de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Global Magnitsky, 31 CFR parte 583.

La Licencia General N° 5, sin embargo, no autoriza a las personas de los Estados Unidos a vender o facilitar la venta de deudas o acciones de Frigorífico Chajhá a –directa o indirectamente– cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados.

GL 5 tampoco autoriza a las personas estadounidenses a comprar o invertir, o facilitar la compra o inversión en –directa o indirectamente– deuda o capital de Frigorífico Chajhá, que no sean compras o inversiones en deuda o capital de Frigorífico Chajhá que sean normalmente incidente y necesario para la desinversión o transferencia de deuda o capital de Frigorífico Chajhá, como se describe en la Licencia General N° 5.

Las personas no estadounidenses generalmente no corren el riesgo de exponerse a las sanciones de los Estados Unidos por participar en actividades que estarían exentas o autorizadas para las personas estadounidenses, de conformidad con la GL 5.

Mercados de Israel, Chile, Rusia y Taiwán

El prospecto del programa de emisión global de bonos por US$ 100.000 registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) igualmente detalla como presentación que el Frigorífico Chajhá SAE contará con una de las plantas frigoríficas con mayor desarrollo tecnológico del país. Dice que la planta industrial estará preparada para atender a todos los mercados para los cuales Paraguay está habilitado a exportar carne “in natura”, entre los principales se encuentran Israel, Chile, Rusia y Taiwán. Entre los principales directores y altos funcionarios figuran Sarah Cartes (hermana de Horacio Cartes), Juan Carlos López Moreira, Sofía Cartes Montaña, Remigio Villamayor, José Bogado, Martín Admen y Jorge de los Ríos.

Ligados a más de setenta empresas

De las 72 empresas instaladas en Paraguay, ligadas de forma directa o indirecta al expresidente Horacio Cartes, ya sea como propietario, accionista, o socio directivo, al menos en 24 de ellas también figura su hermana, Sarah Cartes. Al igual que su hermano, Sarah también tiene distintos cargos, desde presidenta, socia, propietaria y accionista.

Estos datos se desprenden del informe especial elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso Nacional. Se trata de un dossier de 875 páginas en las que se investigaron los elementos que hacen posible que el esquema de lavado de dinero se mantenga intacto en Paraguay. El documento fue presentado en octubre de 2022 ante los senadores y diputados.

En este informe se menciona el imperio empresarial del grupo Cartes y se destaca varias inconsistencias en relación con los números que muestra este conglomerado de empresas, que abarca el sector industrial, agroganadero, comercial, medios de comunicación, hotelería, etc.

En estas 24 empresas que comparten Horacio y Sarah Cartes, en todas ellas hay millonarios montos en acciones o préstamos financieros realizados por el expresidente de la República. Algunas acciones corresponden a sumas realmente multimillonarias, como el caso de la Tabacalera del Este (Tabesa), donde las acciones del 2021 de Horacio Cartes fueron de G. 120.680 millones. En Tabesa, Sarah figura como accionista y director.

Solamente en estas empresas vinculadas entre Horacio y Sarah Cartes, las acciones del considerado significativamente corrupto por los Estados Unidos –y hoy día sancionado con bloqueos financieros– llegan a los G. 341.005 millones, una cifra que representa USD 45,4 millones al cambio actual.

HC, principal acreedor

Frigorífico Chajhá, una de las empresas sancionadas por el gobierno estadounidense, es una de las empresas en las que aparecen ambos hermanos.

Horacio Cartes aparece como propietario del 87% de las acciones de la firma, mientras que su hermana Sarah aparece como la presidenta de la sociedad.

El exmandatario no solo es accionista mayoritario de la firma, sino que también es el mayor acreedor de la firma, según el informe de la CBI. En total, Chajhá tenía deudas por más de G. 233.000 millones con el exmandatario, cifra muy similar al capital que Cartes declara haber invertido en la misma.

Historia con Estados Unidos

Según lo publicado por la propia página web del Grupo Cartes, la vida de la empresaria Sarah Cartes tiene vínculos muy cercanos con los Estados Unidos.

Nacida en 1961, en 1977 se trasladó a Estados Unidos. Allí culmina sus estudios secundarios y universitarios.

Sarah Cartes contrajo matrimonio en 1985 y volvió a radicarse en Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijos, ambos con ciudadanía norteamericana debido a que nacieron en ese país.

Firma sancionada ligada a avión iraní

Entre las 72 empresas ligadas al Grupo Cartes está Tabacos USA INC, una de las cuatro firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En la firma aparecen como accionistas y directivos el expresidente Horacio Cartes y su hermana, la empresaria Sarah Cartes. Esta empresa estuvo en el centro del escándalo del avión iraní que pasó por territorio paraguayo.

El Boeing 747 con matrícula YV3531, propiedad de la aerolínea venezolana Emtrasur SA, retenido en Argentina, pasó antes por Paraguay.

La aeronave había llegado el 13 de mayo al Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú. Dejó el Paraguay tres días después, el 16 de mayo.

El avión partió desde Paraguay con rumbo a la pequeña isla caribeña de Aruba con un cargamento de cigarrillos valorado en unos US$ 799.000, fabricados por Tabesa, propiedad del expresidente.

El gerente de Tabesa, José Ortiz, manifestó a medios de prensa del Grupo Cartes que la responsabilidad de la contratación del carguero que transporta los productos es del comprador final.

Sin embargo, la factura por los cigarrillos fue emitida por Tabesa a nombre de Tabacos USA Inc.